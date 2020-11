PS5, svelato il perché delle poche scorte (e le truffe sul mercato grigio)

PS5, la nuova console Sony che porterà i giocatori nella prossima generazione di casa PlayStation, è arrivata negli Stati Uniti (e in altre nazioni del mondo) durante la giornata di oggi, 12 novembre 2020. La piattaforma sarà resa disponibile tra una settimana anche in Europa, Italia inclusa.

La console è disponibile da ora anche in Giappone, altra nazione in cui le vendite al dettaglio sono state in parte “congelate” specie per via dell’emergenza sanitaria, la quale ha costretto Sony ha ridurre la disponibilità effettiva.

«La situazione del COVID-19 ci rende molto nervosi all’idea di rilasciare scorte nei negozi attorno alla finestra di lancio», ha rivelato a Nikkei Asia Jim Ryan, presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment.

Secondo Kyodo News, la catena di vendita al dettaglio di elettronica giapponese Nojima Corp. ha ricevuto 100 volte più preordini rispetto al numero di unità che aveva pianificato di vendere, cosa questa che ha generato non poca confusione nei mercati del Sol Levante.

Il problema, però, sembra essere un altro: il sito di e-commerce online Mercari è stato letteralmente invaso da PS5 in vendita, sia di versioni digitali che con lettore ottico, con prezzi da capogiro: parliamo di inserzioni in grado di toccare fino ai 1000 dollari o addirittura oltre. Purtroppo, la cosa più imbarazzante è che molti sono davvero disposti a spendere cifre del genere.

Il problema, purtroppo, sembra essere diffuso anche in occidente, con siti di aste come eBay letteralmente presi d’assalto dai cosiddetti sciacalli pronti a rivendere le loro console (magari solo preordinate in tempi record) a cifre spesso fuori di testa.

Il problema non tocca solo Sony e PS5: poche ore fa vi abbiamo infatti segnalato che un venditore, infatti, ha messo in vendita Xbox Series X al prezzo di addirittura 885 euro.

Se volete sapere tutto su PlayStation 5, date un’occhiata anche al nostro unboxing della console pubblicato sempre e solo sulle pagine di SpazioGames!

PlayStation 5 arriverà in Europa a partire dal prossimo 19 novembre di quest’anno in due versioni, la prima con lettore ottico e una seconda in grado di leggere solo ed esclusivamente i giochi scaricati in formato digitale.