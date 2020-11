NBA 2K21 su PS5 occupa un bel po’ di spazio su SSD (forse anche troppo)

La versione next-gen di NBA 2K21, il simulatore di basket targato 2K, è arrivato anche su PlayStation 5 e Xbox Series X|S: il gioco sarà infatti grado di sfruttare da subito le capacità grafiche delle console di nuova generazione.

Ora, un tweet di Gaming Leaks & Rumors (via Reddit) ha lasciato trapelare un’informazione sul gioco che non farà troppo felici i futuri possessori di piattaforma next-gen Sony.

Stando a due immagini inequivocabili, infatti, NBA 2K21 occuperà ben 150GB di spazio libero sull’SSD della console.

NBA2K21 is 150GB on #PS5. For reference, PS5' storage is 667GB for games & apps.https://t.co/sBngWaXrIq pic.twitter.com/m7fKY3imkn — Gaming Leaks & Rumors (@GameLeaksRumors) November 10, 2020

Si tratta, di fatto, di una mole di dati realmente impressionante, specie a fronte dei “soli” 667GB disponibili su PS5 per archiviare giochi e app.

Ricordiamo in ogni caso che solo ieri Sony in persona, che attraverso le FAQ ufficiali della console pubblicate su PlayStation Blog, in merito alla possibilità di espansione dell’archiviazione ha spiegato che solo in futuro condividerà ulteriori dettagli su quali siano gli SSD M.2 che potremo acquistare per la vostra console, espandendo così la capacità di archiviazione in nostro possesso.

Ragion per cui, l’unica cosa da fare al momento è fare economia, risparmiando quanto più spazio possibile ed eliminando il superfluo.

Ma non solo: NBA 2K21 su PS5 e Xbox Series X includerà anche la Città, un hub ricco di contenuti che prende il posto del “Quartiere”, offrendo una mappa di dimensioni davvero molto vaste, oltre al fatto che il gioco vedrà la presenza su schermo di ben 150 personaggi contemporaneamente, con i movimenti dei giocatori e degli impatti resi ancora più realistici.

Se volete saperne di più su NBA 2K21, in attesa di mettere le mani sulla versione per console di prossima generazione, vi consigliamo di leggere – o rileggere – la nostra recensione dedicata alla versione PC, sempre e solo sulle pagine di SpazioGames.