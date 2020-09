PS5: Travis Scott ha già la console in casa

PS5 arriverà solo a partire dal prossimo 19 novembre, visto e considerato che fase relativa ai preorder è ancora attiva (Sony ha deciso di far sì che un’altra tornata di console fosse disponibili in tutto il mondo).

A quanto pare, però, qualche fortunato avrebbe già messo le mani sulla sua PlayStation 5: il rapper Travis Scott ha infatti pubblicato un’immagine sul proprio profilo Instagram, in cui si possiamo vedere chiaramente il pad DualSense di PlayStation 5.

La console non è presente nell’immagine pubblicata da Scott sui social, ma va detto che la didascalia che accompagna il tutto lascia ben poco spazio all’immaginazione.

Giocherò fino al sorgere del sole.

Il presentatore e giornalista Geoff Keighley era l’unico ad aver mostrato “realmente” il DualSense diverse settimane fa, considerando che la console vera e propria è stata mostrata solo ed esclusivamente in alcuni scatti rubati che ne mostravano le dimensioni e poco altro.

Che Sony stia quindi iniziando a spedire le prime unità di PS5 a varie celebrità e influencer, in maniera del tutto simile a quanto fatto da Microsoft con Xbox Series X? Non ci resta che attendere che altre star del web e magari qualche giornalista di spicco decidano di rivelare qualcosa in più dell’attesissima console Sony.

Ricordiamo che PS5 arriverà in Europa, Italia inclusa, il 19 novembre 2020 al prezzo di 499€ per la console con lettore ottico e 399€ per la versione non compatibile con alcun Blu-ray Disc.

Nel nostro speciale a cura di Stefania Sperandio vi abbiamo elencato tutto ciò che c’è da sapere sulla nuova console next-gen di Sony?

