La fortuna nel 2020 è essere estratti a sorte per… acquistare una Xbox

La scarsa reperibilità delle console next-gen ci sta mettendo di fronte a scenari che non avremmo pensato fossero possibili prima della loro uscita a novembre.

Molti giocatori non stanno riuscendo ad acquistare una Xbox Series X o una PS5, e questo sta spingendo i negozianti in tanti casi ad allestire delle vere e proprie urne chiuse in cui inserire la propria candidatura, come se fosse una dichiarazione di voto alle elezioni, per avere una possibilità di acquistare una console.

È questo il caso di Xbox Series X presso la catena inglese Box che, come sottolinea Eurogamer.net, ha dato il via alla lotteria anche per il modello S.

La trovata si è resa necessaria per dare chance uguali a tutti gli appassionati di poter acquistare una console, battendo così gli escamotage di chi clicca continuamente F5 sul proprio browser o dei malintenzionati bagarini che ne approfittano per piazzare le unità acquistate a prezzi maggiorati in rete.

Box riceverà nuove unità tra il 7 e il 14 dicembre, con consegne stimate per prima di Natale, per cui i giocatori hanno poco tempo prima di decidere se aderire o meno e consegnare dunque la propria intenzione di acquisto alla catena.

Uno scenario, come dicevamo in apertura, abbastanza imprevedibile: una volta le lotterie erano organizzate per regalare prodotti, non per regalare l’opportunità di acquistarli di tasca propria.

Un sistema simile era stato comunque imbastito, sempre a tema Xbox, in Giappone, dove le prime ondate delle due diverse varianti erano andate sold out piuttosto in fretta.

Secondo le stime ufficiali di Microsoft, le due console potrebbero essere difficili da reperire almeno fino al prossimo aprile, quindi iniziative simili potrebbero presto ripetersi.