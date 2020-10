PS5, ecco i suoni (e la musica) dei menu della console

Durante la giornata di ieri, 15 ottobre, Sony ha finalmente svelato la dashboard ufficiale di PS5, la sua nuova console prevista nei negozi tra meno di un mese.

La nuova piattaforma next-gen avrà dalla sua un nuovo Centro di controllo, che offrirà accesso immediato a tutto ciò di cui il giocatore avrà bisogno (con la sola pressione del tasto PlayStation sul controller DualSense, senza dover necessariamente uscire dal gioco).

L'avvio di PS5.

Ora, grazie ai video pubblicati dal canale giapponese 4Gamer (via VGC), siamo in grado di sentire l’audio della console e dei vari menu “ripulito”, ossia senza la voce che ci spiega cosa aspettarci dalle funzionalità della nuova dashboard.

Una novità rivelata da Sony è anche la presenza delle cosiddette Attività, le quali verranno visualizzate tramite le schede su schermo nel Centro di controllo: queste ci permetteranno di scoprire nuove “sfumature” di gioco, con la possibilità di tornare su stage o sfide specifiche in tempo pressoché reale.

Poco sotto, la seconda parte del video nel quale è possibile udire chiaramente i suoni della dashboard PS5:

Avete già letto anche tutti i dettagli sul tasto Create di PlayStation 5, anche relativamente alla cattura 4K? E che il PlayStation Store sarà integrato nel menu di PS5, dicendo così una volta per tutte addio ai caricamenti?

Ma non solo: cosa più importante di queste ore, Sony ha confermato che i giochi su supporto fisico non obbligheranno l’utente all’update su PS5.

Ricordiamo che PlayStation 5 arriverà in Europa – e quindi in Italia – a partire dal prossimo 19 novembre di quest’anno (negli USA e in altri territori vedrà la luce pochi giorni prima, ossia il 12 novembre).

Al prezzo di 499€ potrete mettere le mani sulla console con lettore ottico, mentre la versione esclusivamente digitale sarà proposta a 399€ (ossia 100€ di meno).