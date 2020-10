PS5 svela la dashboard: video e immagini dall’interfaccia

Sony ha appena svelato la dashboard di PS5, con nuove immagini e un video che forniscono tutti i particolari sull’interfaccia della console next-gen.

Il video è accompagnato dai particolari condivisi sul PlayStation Blog, che rivelano le caratteristiche del sistema operativo della console next-gen.

PlayStation 5 prevede l’introduzione di un nuovo Centro di controllo, che offre accesso immediato a praticamente tutto ciò di cui il giocatore ha bisogno nel sistema con una sola pressione del tasto PlayStation sul controller DualSense, senza uscire dal gioco.

Sony ha inoltre aggiunto una nuova funzionalità, le Attività, progettate per avvicinarti agli elementi chiave dell’azione di gioco.

Le Attività vengono visualizzate tramite le schede su schermo nel Centro di controllo, consentendo di scoprire nuove opportunità di gioco, tornare su aspetti che non avevi notato, avviare direttamente i livelli o le sfide a cui desideri giocare e molto altro ancora.

Alcune schede Attività sono disponibili in “modalità immagine nell’immagine”, così potrete visualizzarle senza dover uscire dal gioco.

«La navigazione nell’interfaccia, il passaggio da un gioco all’altro e l’accesso alle partite online avvengono rapidamente grazie alla riprogettazione delle componenti software della console e di rete, che garantiscono un’esperienza di nuova generazione sotto ogni aspetto», spiegano da Sony.

«Passando meno tempo in attesa di interagire con il sistema, avrai più tempo per giocare», è infine il mantra del platform owner giapponese per la nuova generazione.

La notizia di un reveal firmato PlayStation era trapelata stamattina grazie ad un prontissimo avviso dell’analista Daniel Ahmad, e di certo non ha deluso le aspettative.