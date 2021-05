Esclusiva PS5 ha pochi giocatori, arrivano i bot

Lucid Games, sviluppatore di Destruction AllStars, titolo di combattimento automobilistico disponibile in esclusiva PS5, ha dichiarato che, da adesso in poi, verranno introdotti dei bot nella modalità multiplayer online.

I possessori di PlayStation Plus conosceranno già il titolo con elementi simili a Destruction Derby, creato da alcuni veterani dell’amata serie Wipeout.

Destruction AllStars, inizialmente previsto per il lancio della console, è stato pubblicato a febbraio 2021 e ha stazionato fino al 5 aprile sul servizio in abbonamento, con una successiva uscita di scena che ha portato con sé un notevole taglio di prezzo.

Del gioco vi avevamo già parlato qualche tempo fa in uno speciale, dove la prima esclusiva di PlayStation Studios per l’ammiraglia Sony era stata identificata come «la decisione più sensata per PS5».

La notizia dell’introduzione di bot nella modalità online ha raccolto pareri non del tutto positivi da parte della community, riscontrabili anche su ResetEra.

Lucid Games ha comunicato il provvedimento tramite un post su Reddit, in cui è possibile leggere che «con una community così diffusa in giro per il mondo è inevitabile incorrere in alcuni tempi morti per il matchmaking».

La soluzione adottata dagli sviluppatori è stata quella di «inserire dei bot che possano sostituire i giocatori assenti dalla cifra minima per dare il via a una partita».

«Questa regola», si legge nel comunicato «non varrà per la modalità Blitz, rigorosamente competitiva, ma sarà presente in tutte le altre».

Gli utenti hanno sottolineato che per usufruire della componente multiplayer online di Destruction AllStars è necessario possedere una sottoscrizione a PlayStation Plus, condizione che ha dato il via a qualche malumore legato all’introduzione di bot.

Un videogiocatore ha comprensibilmente sottolineato che «in questo modo sarà necessario continuare a pagare con il rischio di avere gli stessi avversari della modalità offline».

Alcuni si augurano che Sony decida di rendere il titolo un free-to-play, piuttosto che un prodotto a pagamento, misura che «potrebbe aumentare il numero dei giocatori e consentire un multiplayer totalmente gratuito».

Tirando le somme, la strategia di Lucid Games è dovuta a un problema (la mancanza dei numeri necessari durante il matchmaking) che è necessario risolvere per non inficiare ulteriormente l’esperienza online del gioco, ma è comprensibile che in molti non prenderanno bene questa decisione.

PS5 continua a essere molto ambita, e la mancanza di utenti è solo parzialmente giustificabile con la difficoltà di aggiudicarsene una, problema al quale Sony sta tentando di porre rimedio agendo sul design stesso dell’hardware.

Proprio oggi, è stato riaperto il dibattito sull’effettiva “necessità” di possedere o meno la console del colosso nipponico in questo specifico momento del suo ciclo vitale, dubbio che ha dato il via a una serie di opinioni discordanti da parte della stampa e dell’utenza.

Nel mentre, PS5 si appresta a battere il granitico record tuttora in possesso di PS1 e, pur di portare a casa questa nuova vittoria, Sony ha intenzione di impegnare tutte le sue energie.