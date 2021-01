PS5 “significativamente avanti” a Xbox per fine 2021

Per il momento non abbiamo dati ufficiali ma, da quanto trapelato, Xbox Series X e S sono riuscite a rimanere attaccate al treno delle vendite next-gen guidate dall’attesissima PS5 – almeno in Occidente.

Secondo l’analista Serkan Toto di Kantan Games, però, nel 2021 dovrebbe cominciare a crearsi un prevedibile gap tra le due piattaforme rivali, sulla scia di quanto avvenuto nella generazione scorsa tra Xbox One e PS4.

«Personalmente, mi piace la nuova Xbox ma credo che la PS5 di Sony sarà significativamente avanti alla fine del 2021», ha spiegato Toto nelle sue previsioni su GamesIndustry.

Questo gap sarà importante «sia in termini di vendite hardware che di software, in tutto il mondo», ha aggiunto.

Ad acuirlo sarà probabilmente l’auspicabile sblocco della produzione di PS5, partita col freno a mano tirato per la carenza dei materiali necessari e, in tono minore, per l’impatto del COVID-19.

Tuttavia, è anche vero che in Giappone «Sony probabilmente non raggiungerà i numeri di vendita di PS4 nel primo anno a causa del dominio continuato di Nintendo nel mercato casalingo di entrambe le compagnie».

Le sconfitte inflitte dalla Grande N dopo il lancio di Switch, e un progressivo (apparente) disinteressamento di Sony nei confronti del paese del Sol Levante sono da tempo oggetto di dibattimenti tra gli osservatori.

Questo è però un dominio che la casa di PlayStation sembrerebbe voler interrompere aumentando gli approvvigionamenti di PS5 nei territori asiatici nel corso del 2021.