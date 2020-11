Xbox Series X|S quarto miglior lancio UK, battuto Switch

Xbox Series X e S hanno avuto un buon lancio nel Regno Unito, piazzandosi al quarto posto nella classifica dei debutti delle ultime due generazioni.

Come segnalato dall’analista Daniel Ahmad, la famiglia di console next-gen di Microsoft ha venduto cumulativamente 155.000 unità nella sua prima settimana di disponibilità.

Due terzi delle console vendute sono da attestarsi a Xbox Series X, che si è confermata la scelta degli early adopter e degli utenti hardcore che in genere affollano i lanci di nuovi prodotti tecnologici.

Con questo risultato, Microsoft ha ampiamente battuto l’esordio di Nintendo Switch e sfiorato il traguardo di PS3, sull’ultimo gradino del podio.

Superata di poco la concorrenza di Xbox One, che aveva avuto una buona partenza salvo poi afflosciarsi lungo il corso della generazione, mentre Xbox 360 è stata più che doppiata – di certo, un ottimo auspicio.

Ovviamente, mancano i dati di vendita di PS5, dal momento che la console next-gen di Sony uscirà il 19 novembre in quel territorio.

Questa la classifica dei migliori lanci registrati nel Regno Unito, fornita dall’analista Daniel Ahmad di Niko Partners.

PS4 – 250.000 unità PSP – 185.000 PS3 – 160.000 Xbox Series X|S – 155.000 Xbox One – 150.000 Nintendo 3DS – 113.000 Nintendo Wii – 105.000 Nintendo DS – 85.000 Nintendo Switch – 80.000 Xbox 360 – 70.000 Nintendo Wii U – 40.000

Microsoft aveva preventivamente messo le mani avanti spiegando che l’obiettivo non è mai stato vendere più Xbox Series X|S ma i servizi annessi.

Tuttavia, nonostante la sconfitta prevedibilissima in favore di PS5, anche dal Giappone sono arrivati buoni numeri per i primi giorni di disponibilità.

Sembra proprio, quindi, che l’assenza di un big come Halo Infinite al lancio delle due console non ne abbia danneggiato le vendite, come aveva pronosticato il boss di Xbox Phil Spencer.