PS5 è introvabile, ma Sony è pronta a lanciarla in nuovi mercati

Il lancio di PlayStation 5 non è andato esattamente come gli appassionati se lo ero immaginato e, nonostante il debutto del 12 novembre in USA, Giappone e altri mercati e del 19 novembre in Europa (tra cui anche l’Italia), ad oggi la console è praticamente introvabile, oltre che vittima degli assalti dei bagarini. Sony ha anticipato che si aspetta una situazione molto più rosea per il 2021 appena cominciato, e a darne conferma potrebbe essere anche l’annuncio di oggi.

Se, infatti, dalle nostre parti la console è uscita ma è impossibile da trovare, in diversi mercati non ha mai nemmeno esordito ufficialmente. È anche il caso dell’India, che ha finalmente una data di lancio per la console di prossima generazione. Con una nota ufficiale, Sony ha annunciato:

Siamo felici di annunciare che PS5 sarà lanciata in India il 2 febbraio 2021. I pre-ordini di PS5 dovrebbero cominciare alle 12.00 del 12 gennaio. […] Approfittiamo di questa opportunità, ancora una volta, per ringraziare i fan di PlayStation per il loro entusiasmo e la loro pazienza per PS5.

PlayStation 5

Considerando che Sony è nelle condizioni di far debuttare la console su nuovi mercati, la speranza è che le scorte siano ora più vicine a soddisfare l’alta domanda – così da evitare che alla lista dei consumatori che non stanno riuscendo a realizzare il loro desiderio di acquisto si uniscano anche quelli indiani.

Attendiamo aggiornamenti dalla compagnia giapponese circa le future prossime disponibilità di PlayStation 5 anche in Italia, dove le nuove scorte messe a disposizione dei rivenditori online si esauriscono sempre nel giro di una manciata di secondi.

PS5 è disponibile (teoricamente) in Italia a 499€ per il modello standard e a 399€ per quello digital, privo del lettore Blu-Ray ma identico nelle specifiche tecniche. Per tutti i dettagli sulla console, consultate la nostra ricca video recensione.