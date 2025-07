La tecnologia di upscaling PSSR è sicuramente una delle feature più importanti a disposizione di PS5 Pro, ma allo stesso tempo si è rivelata anche una delle più controverse per le console più potenti di casa Sony.

Il PlayStation Spectral Super Resolution consente infatti di utilizzare il machine learning per migliorare risoluzione e grafica dei videogiochi, senza andare a sacrificare le performance di gioco: una feature che si è rivelata però particolarmente difficile da impiegare e che, in più di un caso, ha spesso portato i giochi ad avere prestazioni inferiori rispetto alle controparti base.

Un problema che era diventato particolarmente evidente al lancio della console, mentre adesso i team di sviluppo sembrano aver compreso come adattare adeguatamente la tecnologia, ma in pochissimi casi si sono davvero visti balzi da gigante rispetto al livello grafico già proposto dalle PS5 "standard".

Le cose dovrebbero cambiare a partire dal 2026: in un'intervista rilasciata a Tom's Guide, Mark Cerny ha infatti anticipato che dal prossimo anno verrà implementato sotto forma di aggiornamento anche AMD FSR4, un nuovo modello di upscaling che dovrebbe garantire performance migliori rispetto all'attuale PSSR.

Questo consentirebbe di migliorare ulteriormente la grafica dei videogiochi su PS5 Pro (che trovate scontata su Amazon), anche se ovviamente gli sviluppatori dovranno decidere di implementare loro stessi questo modello durante lo sviluppo con patch dedicate.

Secondo quanto svelato da un affidabile insider di AMD sul forum NeoGaf (via PlayStation LifeStyle), questo nuovo sistema di upscaling non sarebbe in grado di rimpiazzare automaticamente il PSSR, rendendo dunque necessari ulteriori aggiornamenti dagli stessi team per utilizzarlo adeguatamente.

Nella sua intervista, Mark Cerny aveva sottolineato che non sarebbe stato complicato riuscire ad applicarlo, ma resta naturalmente da vedere quale sarà la sua effettiva implementazione: se le promesse verranno rispettate, il 2026 potrebbe rivelarsi un anno decisamente interessante per chi ha deciso di dare fiducia a PS5 Pro.

In attesa di saperne di più, segnaliamo che potrebbero arrivare novità interessanti per i classici PlayStation: secondo alcune indiscrezioni, Sony sarebbe al lavoro per migliorarne risoluzione e grafica proprio grazie al PSSR.