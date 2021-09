L’ultima esclusiva PlayStation rimuove una feature next-gen su PS5

Da pochi giorni è finalmente disponibile Kena Bridge of Spirits, l’action-adventure di Ember Lab disponibile in esclusiva su PlayStation per il mercato console, ma acquistabile anche su PC.

L’apprezzato titolo uscito pochi giorni dopo un’altra esclusiva PlayStation, Deathloop, ha appena pubblicato un nuovo aggiornamento per sistemare diversi bug: tuttavia è stata temporaneamente rimossa una feature next-gen per l’edizione PS5.

Al momento il gioco è acquistabile soltanto in versione digitale, ma nelle prossime settimane sarà resa disponibile anche una versione fisica.

Kena Bridge of Spirits potrebbe non ricevere alcun sequel: gli sviluppatori starebbero infatti già pensando alla realizzazione di nuove IP.

L’aggiornamento 1.05 di Kena Bridge of Spirits ha rimosso la funzionalità «Resume Game» per la versione PS5, che consentiva di riprendere immediatamente l’avventura da dove era stata lasciata (via Wccftech).

Secondo quanto riportato dagli sviluppatori, sembra che la decisione si sia rivelata necessaria per sistemare un bug molto grave, che avrebbe rischiato di compromettere seriamente i progressi dei giocatori.

Pare infatti che la funzionalità di PS5 abbia creato un conflitto con Kena Bridge of Spirits, rischiando di sovrascrivere i salvataggi del gioco: per questo motivo Ember Lab ha deciso di rimuovere temporaneamente questa feature.

In ogni caso, gli sviluppatori hanno promesso che Resume Game sarà presto reintrodotto in un futuro aggiornamento, anche se al momento non sono state comunicate delle date ufficiali.

L’aggiornamento 1.05 ha comunque sistemato ulteriori bug visivi e sonori e apportato dei cambiamenti alla modalità foto, migliorando tale caratteristica e aumentando la massima sensibilità della fotocamera.

Potete leggere voi stessi nel dettaglio tutti i cambiamenti apportati dall’aggiornamento di Kena Bridge of Spirits nel changelog ufficiale cliccando qui.

Ad ogni modo, vi ricordiamo che a differenza di quanto accadrà con altre esclusive PlayStation, l’upgrade alla versione PS5 sarà totalmente gratuito.

Se siete curiosi di saperne di più sull’ultima esclusiva PlayStation, vi segnaliamo che potete sempre consultare la nostra recensione.

A proposito, avete già visto gli adorabili peluche dei Rot, le piccole creature che ci seguiranno su Kena Bridge of Spirits, regalati dagli sviluppatori?