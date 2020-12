PlayStation 5 è disponibile e acquistabile da Media World (ma con mistero)

La questione dei pre-ordini e degli acquisti di PlayStation 5 è stata così tanto un grattacapo che il noto sito Kotaku, come vi abbiamo raccontato, ha inserito il lancio delle console next-gen e gli inciampi nelle loro commercializzazioni tra i peggiori fatti videoludici dell’anno. Ci siamo ritrovati, infatti, a segnalare di tanto in tanto delle nuove disponibilità che andavano esaurite alla velocità della luce – e lo facciamo anche oggi, a Natale, perché la nota catena di rivendita Media World ha di nuovo disponibile per l’acquisto PlayStation 5 standard, nel modello da 499€.

» Clicca qui per acquistare PlayStation 5 da Media World «

C’è tuttavia qualcosa di strano e vi segnaliamo che potrebbe anche trattarsi di un errore: alcuni test che abbiamo svolto, infatti, hanno evidenziato come in alcuni casi non si riesca a mettere il prodotto nel carrello, in altri non si riesca ad andare oltre al checkout, mentre in altri ancora la procedura di acquisto viene completata correttamente.

PlayStation 5 disponibile da Media World

Non è chiaro perché alcuni tentativi vadano a buon fine e altri no, ma se volete mettere le mani su PS5 quanto prima vale la pena tentare. Se dovesse rivelarsi che la nuova disponibilità è stata indicata per sbaglio, insomma, al massimo ricevereste una mail di annullamento.

Lanciata il 19 novembre, PS5 è disponibile (più o meno) in Europa con il modello standard da 499€, quello presente su Media World, e uno solo digitale privo di lettore blu-ray, prezzato invece 399€. Per la nostra video recensione della console fate riferimento a questo link.