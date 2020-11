PS5 ha avuto il miglior lancio della Storia di PlayStation, con sorpresa di nessuno

Che l’attenzione e l’attesa per PlayStation 5 fossero a livelli fuori scala non lo abbiamo scoperto esattamente né il 12 né il 19 novembre scorsi: ricorderete che mesi fa, per citare un esempio, quando Sony svelò solo il logo della console, l’immagine divenne rapidamente virale accumulando una quantità di Like fuori scala.

Un affetto che è andato a riflettersi anche nel lancio della console, che è andata rapidamente a ruba in tutti i mercati – compreso quello nostrano, dove le nuove scorte del day-one si sono praticamente volatilizzate in un battito di ciglia. A dare conferma dell’andamento è stata Sony stessa, che con un tweet con il suo account ufficiale ha confermato che quello che abbiamo appena vissuto è stato il più grande lancio di sempre per PlayStation. Questo significa che il ritmo è anche più sostenuto di quello delle generazioni precedenti, tra cui la popolarissima PS4 e la estremamente venduta PS2.

La scocca di PlayStation 5

Proprio per questo grande affetto è arrivato il ringraziamento di Sony, che potete leggere di seguito:

Ringraziamo tutti i gamers per aver reso il lancio di PS5 il nostro più grande lancio di console di sempre. La richiesta di PS5 è senza precedenti. Vi confermiamo che, entro la fine dell’anno, saranno disponibili altre PS5. Restate in contatto con i vostri rivenditori locali. https://t.co/PpN0ytgA5M — PlayStation Italia (@PlayStationIT) November 25, 2020

Vi abbiamo anche riferito delle nuove scorte di console attese prima della fine dell’anno in una notizia dedicata. Speriamo, ovviamente, che i grandi rivenditori trovino intanto un modo per arginare il fenomeno dei bot inviati dai bagarini, che stanno facendo incetta di console nel tentativo di sciacallare per rivenderle a prezzi maggiorati, come vi abbiamo riferito in questa notizia.

Per tutti i dettagli sulla console fate riferimento come sempre al nostro hub, dove trovate video, recensioni, approfondimenti e repliche delle live dedicate.