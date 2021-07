PS5 riceve il primo gioco console in ultrawide (ma non si sa come)

PS5 sta per ricevere il primo gioco console a supportare l’ultrawide, come anticipato ieri sera all’ultimo State of Play.

Il gioco in questione altri non è che Death Stranding, che aggiungerà questa funzionalità con l’arrivo della sua Director’s Cut.

La Director’s Cut ha ottenuto ieri un corposo trailer che ne ha dettagliato la data d’uscita e le funzionalità addizionali.

Si tratta della seconda Director’s Cut annunciata per un titolo della scuderia PlayStation, dopo Ghost of Tsushima.

Quella di Death Stranding sarà un’ennesima prima volta, poiché nessun gioco ha mai supportato su console il formato ultrawide.

Inizialmente avevamo pensato ad un errore di PlayStation Blog, ma l’informazione è stata confermata nella Q&A condotta in video dall’head of publishing di Kojima Productions Jay Boor.

Non ci è dato sapere come questo traguardo sia stato raggiunto, dal momento che per ora PS5 non supporta i 21:9 o i 32:9.

Come suggerisce VGC, Kojima Productions potrebbe aver lavorato ad una sorta di emulazione del formato per portarlo su console.

Si tratterebbe di una tecnica simile al widescreen anamorfico usato al cinema, dove attivando una modalità widescreen presenta un’immagine in 4:3 con una resa “schiacciata” che appare poi corretta una volta portata su uno schermo in 21:9 o 32:9.

Un’alternativa potrebbe essere quella di The Order 1886, dove verrebbero apposte le barre nere in alto e in basso che potrebbero sparire una volta che i possessori di un monitor widescreen effettueranno lo zoom.

Dal momento che non è previsto un supporto ufficiale alla tecnologia, che dovrebbe eventualmente arrivare tramite update, tutte le ipotesi restano sul tavolo.

C’è da dire che il supporto al widescreen è ormai una norma per i titoli PlayStation su PC, inclusi Horizon Zero Dawn, Days Gone e lo stesso Death Stranding.

Chissà che tra questi titoli non venga pescata un’altra Director’s Cut, vista l’apertura del responsabile di PlayStation Studios sull’argomento.

Mentre è stato stranamente silenzioso al reveal della data, Hideo Kojima ha intanto suggerito che potrebbero esserci altre sorprese su questa nuova versione.