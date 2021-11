PS5, quali sono i 10 giochi più giocati dal lancio? Ecco la classifica ufficiale

Oggi è il 12 novembre 2021, giornata molto importante per i fan Sony di tutto il mondo: un anno fa infatti uscì ufficialmente PS5 sul mercato americano e giapponese.

Per celebrare questo particolare evento, Sony ha deciso di svelare ufficialmente con una speciale classifica quali sono stati i giochi più giocati dal lancio della console next-gen e del DualSense, svelando una classifica molto interessante.

La console ha avuto un successo incredibile, al punto che ancora oggi è molto difficile riuscire ad acquistarla e sembra che continuerà ad esserlo anche nel 2022.

Per provare a risolvere, almeno parzialmente, i problemi di disponibilità della console, PlayStation ha portato in Europa il servizio per vendere PS5 direttamente ai consumatori, anche se ancora non è arrivato in Italia.

Il CEO di Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, ha comunque festeggiato l’occasione con un nuovo post su PlayStation Blog, svelando tantissimi numeri molto interessanti per riepilogare il primo anno di PS5.

La community è inoltre riuscita a raggiungere oltre 4.6 miliardi di ore di gioco combinato, delle quali ne sono state condivise più di 26 milioni con fan di tutto il mondo.

PS5 turns one today A look back on the console’s first year, plus top-played PS5 games: https://t.co/kzuSSfKtqv pic.twitter.com/vGtkIbcC0A — PlayStation (@PlayStation) November 12, 2021

PS5: i 10 giochi più giocati dagli utenti

Il CEO ha anche rivelato la classifica ufficiale dei 10 giochi PS5 più giocati dagli utenti, in base al numero di ore complessive: di seguito troverete la classifica ufficiale.

Fortnite

Call of Duty: Black Ops Cold War

FIFA 21

NBA 2K21

Assassin’s Creed Valhalla

Destiny 2

MLB The Show 21

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Demon’s Souls

NBA 2K22

Curiosamente, nella top 10 sono comparse entrambe le ultime edizioni della serie NBA 2K, un segnale importante di quanto il simulatore di basket sia amato dagli utenti.

Nella classifica c’è anche spazio per le esclusive PlayStation Marvel’s Spider-Man Miles Morales e Demon’s Souls, sicuramente agevolate dall’essere state disponibili fin da lancio.

C’è spazio dunque per grandi festeggiamenti in casa Sony, nonostante il publisher sia attualmente alle prese con il problema degli hacker, che stanno avendo la meglio su PS5.