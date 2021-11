PS5 è ancora introvabile? Sony ha pessime notizie per il 2022

Ormai non è certo un mistero per gli appassionati PlayStation: riuscire ad acquistare una PS5 è stato molto difficile fin dal lancio e la situazione non è mai cambiata, nonostante la console next-gen stia già per compiere il suo primo compleanno.

Chiunque desideri poter impugnare presto il DualSense per giocare ai titoli di nuova generazione, potrebbe inevitabilmente restare deluso dagli ultimi sviluppi, dato che Sony ha deciso di ridurre le proprie aspettative sui guadagni legati alla vendita di console.

Per provare a risolvere più velocemente il problema di non riuscire ad arrivare direttamente ai consumatori, Sony ha comunque deciso di portare PlayStation Direct in Europa.

Questo consentirà di acquistare le console dal publisher stesso, tuttavia non è ancora chiaro quando il servizio arriverà in Italia.

Come riportato da Bloomberg (via Wccftech), Sony avrebbe infatti deciso di ridurre i guadagni previsti per il 2022 di PS5 a causa della continua assenza di componenti, indispensabili per la produzione delle console.

Inizialmente era stato infatti previsto un sorpasso di PlayStation 4 già a partire dal prossimo anno, ma adesso Sony avrebbe fatto delle promesse più al ribasso ai propri investitori.

Secondo le fonti di Bloomberg, il CFO di Sony avrebbe segretamente detto ai propri investitori di non aspettarsi che la loro offerta possa essere in grado di soddisfare la continua domanda degli utenti, che non accenna minimamente a calare.

Sony avrebbe dunque abbassato le aspettative di vendita delle console a marzo 2022 da 16 a 15 milioni, comportando dunque una prevista riduzione della produzione delle console next-gen.

Di conseguenza, se fino ad oggi veniva comunque considerato difficile riuscire ad acquistare una console next-gen, adesso potrebbe diventare un’impresa perfino più ardua, dato che Sony starebbe ammettendo di non riuscire a stare al passo con la richiesta sul mercato.

Va comunque precisato che si tratta di un’indiscrezione che, sebbene arrivi da fonti affidabili, al momento non è stata ancora ufficializzata da Sony. Naturalmente, vi terremo costantemente aggiornati sulle nostre pagine in caso emergessero ulteriori novità.

Come se i problemi per PS5 non bastassero, recentemente la console è finita sotto attacco degli hacker, che stanno avendo la meglio sulla sicurezza della piattaforma next-gen.