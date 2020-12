PS5 Pro (con una doppia GPU) potrebbe essere nei piani di Sony

PS5 è ormai disponibile da diversi giorni anche in Europa, perlomeno per tutti coloro che sono riusciti a metterci sopra le mani preordinandola in tempo.

Nonostante la console abbia già fatto ampiamente discutere – specie per quanto riguarda alcune questioni tecniche, come ad esempio la ventola – sembra che un brevetto depositato tempo fa da Sony lascerebbe intendere che una PS5 Pro equipaggiata con una doppia GPU è effettivamente nei piani della compagnia.

Da quello che è possibile notare, il brevetto vede un sistema equipaggiato con due GPU che lavorano in tandem, per una doppia potenza effettiva e una capienza maggiore.

Un “mostro” del genere potrebbe permettere a tutti i titoli di girare in 4K e a 120 fotogrammi al secondo come se fosse la norma, aprendo inoltre a una rosa pressoché infinita di possibilità tecniche e non. Al momento in cui scriviamo non c’è nulla di ufficiale – Sony non ha infatti né confermato né smentito il brevetto.

Curioso come, a dicembre 2019, Masayasu Ito, vice presidente esecutivo alla progettazione dell’hardware e alle operazioni di Sony Interactive Entertainment, lasciò intendere che la compagnia avrebbe avuto già dei piani per una PS5 Pro. Magari, la nuova console verrà annunciata non appena i tempi saranno maturi, magari tra tre o quattro anni.

PlayStation 5 è arrivata in Europa a partire dal 19 novembre di quest’anno in due versioni: la prima con lettore ottico e una seconda in grado di leggere solo ed esclusivamente i giochi scaricati in formato digitale.