PS5, il boss di Sony difende la ‘filosofia’ cross-gen

Lo scorso 10 novembre, in un’intervista con AV Watch il responsabile della pianificazione della piattaforma di Sony Interactive Entertainment, Hideaki Nishino, ha discusso della possibilità di vedere giochi cross-gen tra PS4 e PS5 ancora per molti anni (all’incirca tre).

Il motivo è presto detto: il colosso giapponese non ha alcuna intenzione di lasciare indietro gli oltre 110 milioni di giocatori di PlayStation 4, oltre al fatto che “non è facile sviluppare un gioco specificatamente per PS5 sin dal primo giorno.”

Una questione, questa, che sembra non fare contenta una larga fetta di giocatori, “infastiditi” dal fatto di non poter ricevere un titolo “veramente next-gen” ancora per diversi mesi. Dal canto suo, Sony non sembra intenzionata a spostarsi di un millimetro dalle sue convinzioni, come ribadito dal boss Jim Ryan in occasione di un’intervista con il magazine EDGE:

Abbiamo una responsabilità nei confronti della community PS4, oltre ad avere l’opportunità di continuare a realizzare giochi fantastici per la console fino a che ce ne chiederanno. Penso che sia la cosa giusta da fare, la cosa più razionale, penso che vedrete su PS4 un supporto che non avete visto ad esempio con PS3. Nonostante questo, col passare dei mesi vedrete anche tante cose strepitose su PS5, visto che sarà la piattaforma su cui baseremo lo sviluppo di ogni titolo.

Insomma, Ryan sembra aver rimarcato un concetto ormai impresso nella roccia, specificando che si tratta di una cosa “giusta e razionale”. Staremo a vedere nei prossimi mesi se questa filosofia cross-generazionale darà i suoi frutti.

Ora come ora, Marvel’s Spider-Man Miles Morales è pensato anche per girare su PS4, così come il prossimo Horizon: Forbidden West (il sequel delle avventure di Aloy), il quale vedrà la luce anche sulla “vecchia” console Sony.

PlayStation 5 è arrivata in Europa a partire dal 19 novembre di quest’anno in due versioni: la prima con lettore ottico e una seconda in grado di leggere solo ed esclusivamente i giochi scaricati in formato digitale.