PS5, primi dettagli sulla nuova esclusiva in Unreal Engine 5: “sarà una IP innovativa”

Dopo aver ufficialmente completato l’acquisizione di Haven Studios, PlayStation ha iniziato a svelare qualche primo importante dettaglio su cosa potremo aspettarci dalla nuova esclusiva PS5.

Lo studio di Jade Raymond, nota soprattutto per aver contribuito a realizzare la saga di Assassin’s Creed (potete acquistare AC Valhalla in offerta su Amazon), è infatti entrato ufficialmente a far parte dei PlayStation Studios, mettendosi subito al lavoro su una nuova esclusiva.

Haven Studios aveva già svelato di essere al lavoro proprio su PS5 fin dalla sua fondazione, con un’esclusiva che avrebbe puntato fortemente su multiplayer e live service.

In occasione di un Q&A organizzato per celebrare l’ingresso ufficiale di Haven Studios nel team PlayStation, Jade Raymond ha così svelato i primi dettagli su quella che sarà la loro prima nuova esclusiva, che sarà una IP originale in Unreal Engine 5.

Come riportato da Push Square, è stato infatti confermato che sarà un gioco inedito e «innovativo», che sembrerebbe essere già a buon punto con lo sviluppo.

Raymond ha infatti ammesso che il suo team di sviluppo sta giocando a questa misteriosa esclusiva «ogni giorno», anche se naturalmente c’è ancora tanto lavoro da fare:

«Sono felice di dirvi che il gioco è già divertente! Ci giochiamo ogni giorno e questo ci ispira a spingerci sempre oltre. Il nostro attuale progetto sarà il primo gioco di Haven e la nostra prima nuova IP per PlayStation. Vogliamo lanciare il miglior gioco che possiamo realizzare. Le aspettative sono elevate, ma abbiamo una grande squadra e crediamo di poter creare qualcosa di innovativo che non vedrete l’ora di giocare».

Insomma, la nuova esclusiva PS5 di Haven Studios dovrebbe essere qualcosa di completamente originale, con un comparto grafico next-gen e focus sugli elementi in multiplayer.

Attualmente non siamo però a conoscenza di ulteriori dettagli o informazioni sul misterioso progetto, ma qualora arrivassero nuove comunicazioni ufficiali vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine.

Quel che è certo è che PlayStation sta ormai lavorando duramente per rafforzare i suoi impegni nel settore dei giochi in multiplayer e per il supporto a lungo termine, come dimostrato dalla recente acquisizione di Bungie.