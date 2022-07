PlayStation Studios ufficializza la sua ultima acquisizione di peso

Lo scorso marzo, PlayStation ha annunciato una nuova e importante acquisizione, un team da ora parte della famiglia Sony.

Stiamo parlando di Haven Studios capeggiata da Jade Raymond, con la prima nuova IP dello studio di Montreal che sarà un’esperienza multiplayer AAA.

«Sono lieto di annunciare che Haven Studios si unisce ufficialmente a PlayStation Studios», ha reso noto ai tempi Hermen Hulst, boss di PlayStation.

Adesso, attraverso il profilo Twitter ufficiale, Sony ha formalmente confermato che il team è da ora ufficialmente parte degli Studios.

«Ora è ufficiale! L’accordo per l’acquisizione di Haven è stato chiuso. Benvenuti nella famiglia di PlayStation Studios», si legge nel post ufficiale pubblicato solo pochi minuti fa.

«Jade Raymond porta la sua ricca esperienza dai suoi successi nel settore e una passione contagiosa per la creazione di giochi, e il team di leadership di Haven è un gruppo altrettanto impressionante di veterani del settore che hanno collaborato su alcuni dei più grandi e amati giochi e franchise che molti di noi ancora oggi godono», recitava il comunicato ufficiale di alcune settimane fa.

Poco più in basso, il tweet che conferma quindi l’importante acquisizione.

It's official! The agreement to acquire Haven has closed. Welcome to the PlayStation Studios family, @HavenStudiosInc! pic.twitter.com/rLFjsRYWdy

— PlayStation (@PlayStation) July 11, 2022