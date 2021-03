Jade Raymond annuncia Haven Studios, lavora ad un’esclusiva PS5

Jade Raymond ha annunciato Haven Entertainment Studios, un nuovo team di sviluppo indipendente e finanziato da Sony Interactive Entertainment, con sede a Montreal, in Canada.

Raymond si è ritrovata da poco coinvolta nella chiusura degli studi di Stadia Games & Entertainment, di cui era a capo, ma ci ha messo poco a riprendere il filo.

«Oggi annuncio Haven, uno studio indipendente in cui molti dei talentuosi sviluppatori di videogiochi con cui ho lavorato per anni (e a cui voglio molto bene!) si ritrovano per fare quello che ci appassiona di più», ha spiegato su PlayStation Blog la producer del primo Assassin’s Creed.

Raymond non è parsa voler risparmiare una frecciatina al suo ultimo datore di lavoro, parlando di “ostacoli o impedimenti” evidentemente posti sul proprio cammino.

«È giunto il momento di riconcentrarsi sui GIOCHI in un luogo in cui possiamo mettere in pratica le nostre capacità artistiche senza ostacoli o impedimenti. Vogliamo creare mondi in cui i giocatori possano trovare una via di fuga, divertirsi, esprimere se stessi e trovare una comunità di cui fare parte. Vogliamo mettere tutta la nostra passione in un progetto. Vogliamo creare qualcosa di meraviglioso per le persone perché crediamo nella capacità dei giochi di portare gioia nella loro vita. E Sony condivide questa visione. Il loro impegno verso prodotti di eccellenza non ha eguali e per questo non potrei essere più felice del sostegno e del supporto che ci offrono».

La CEO e fondatrice ha spiegato che «anche se oggi non abbiamo molti dettagli da annunciare, voglio far sapere alla comunità PlayStation che Haven Studios sta già lavorando duramente a una IP non ancora annunciata».

Il gioco sarà quindi pubblicato da PlayStation Studios e arriverà in una data non ancora precisata soltanto su PS5.

Per i prossimi dettagli, Raymond rimanda a quando se ne potrà parlare, per cui non abbiamo una finestra anche fosse soltanto generica.

In una nota inviataci a mezzo email dall’azienda, il boss di PlayStation Studios ha confermato che il team di sviluppo sarà finanziato da Sony Interactive Entertainment.

«Sony Interactive Entertainment è orgogliosa di sostenere e investire in Haven e nel suo futuro», ha dichiarato Hermen Hulst, Head of PlayStation Studios.

«Comprendiamo le sfide e i vantaggi derivanti dalla creazione di team creativi da zero, come ha fatto Jade, grazie alla propria vasta esperienza che ha dato vita a molte delle più grandi serie di giochi. Siamo fiduciosi ed entusiasti del futuro brillante di Haven Studios e del suo primo progetto, attualmente in fase di sviluppo».

«Non potevo che essere entusiasta di questa opportunità di tornare alle mie radici e lavorare con un team di talento per creare una nuova IP insieme», ha affermato Jade Raymond, CEO e fondatrice di Haven Studios.

«Il lancio di uno studio indipendente con il supporto di Sony Interactive Entertainment ci offre la massima libertà di oltrepassare i limiti con il supporto di un editore che conosce a fondo il processo creativo di creazione dei giochi ed è noto per la costante ricerca della qualità e per l’approccio incentrato sul giocatore».

Raymond ha contribuito a serie come Assassin’s Creed e Watch Dogs, aver fondato Ubisoft Toronto (Splinter Cell Blacklist è nato sotto la sua direzione).

Più di recente, è stata VP di Stadia Games and Entertainment di Google. Prima di entrare a far parte di Google, è stata SVP e Group General Manager presso gli studi PopCap Vancouver e Motive Studios (Montréal) di Electronic Arts, che ha fondato nel 2015. Raymond è stata inoltre responsabile del portafoglio software per PC e console di Star Wars in EA.

Sui social sono arrivate anche le congratulazioni di Phil Spencer, responsabile di Xbox, com’è consuetudine all’insegna del fair play, nei confronti della stimata collega.