PS5 presto non sarà più introvabile? Arrivano ottime notizie da Sony

Sony ha appena comunicato tutti i dati relativi al precedente anno fiscale, pubblicando anche le previsioni per il prossimo anno che svelerebbero ottime notizie in arrivo per i fan alla ricerca di PS5.

La console con amate esclusive, come Horizon Forbidden West (potete acquistarlo in offerta su Amazon), si è infatti rivelata notoriamente difficile da acquistare per tantissimi appassionati, a causa della carenza di scorte.

Sebbene la carenza globale di semiconduttori dovrebbe durare fino al 2024, sembra infatti che le aziende leader del settore abbiano finalmente iniziato a prendere le giuste contromisure per garantire una produzione costante dei propri prodotti.

E proprio poche ore dopo un’importante previsione riguardante la disponibilità di PS5 e Xbox Series X, adesso è stata la stessa Sony a mostrare ottimismo nei confronti dei propri investitori e fan.

Tra i dati ufficiali diffusi dalla compagnia sono infatti presenti anche le previsioni per il nuovo anno fiscale, che segnalano come Sony si aspetti una maggiore vendita di PS5 per tutto il 2022.

L’incremento sarebbe molto significativo, dato che si prevede una crescita addirittura del 34% rispetto al precedente anno, soprattutto per quanto riguarda «hardware e periferiche».

Sony just released its numbers.

A lot to unpack as not only last quarter but the entire past fiscal is covered.

Sales + profit from PlayStation were flat year-on-year.

Sony projects increased sales at less profit this year.

Sounds like we can expect better PS5 supply in 2022. https://t.co/PkYNIW833D pic.twitter.com/x9hAhrgP3N

— Dr. Serkan Toto / Kantan Games Inc. (@serkantoto) May 10, 2022