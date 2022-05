PS6 potrebbe essere già in lavorazione: un annuncio anticipa la “next-gen”

Il settore tecnologico non si ferma davvero mai: Sony potrebbe aver già iniziato a prendere in considerazione i primi progetti per la realizzazione di PS6, preparando così in anticipo il terreno per la prossima generazione di console.

Nonostante PS5 sia ancora oggi difficile da acquistare, a distanza di più di un anno dal lancio, al punto da aver spinto Sony e molti altri sviluppatori a continuare a sviluppare titoli cross-gen, come l’esclusiva Horizon Forbidden West (potete acquistarlo in offerta su Amazon), i lavori sarebbero già in corso per la progettazione delle nuove tecnologie videoludiche.

Se gli indizi per un nuovo hardware in lavorazione erano già arrivati dalla stessa Sony, nelle ultime ore a rilanciare l’indiscrezione per le nuove piattaforme è stata AMD, l’azienda che sarebbe già al lavoro sui nuovi chip di ultima generazione.

AMD ha infatti pubblicato un’offerta di lavoro su LinkedIn (via DualShockers) in cui comunica di essere ufficialmente alla ricerca di un ingegnere per la verifica dei System-on-Chip, sottolineando che entrerà a far parte dello stesso team che si è occupato dello sviluppo per PS5 e Xbox Series X.

Il nuovo annuncio sottolinea che l’azienda è infatti al lavoro su un nuovo SOC, facente parte di un progetto relativo allo «sviluppo di chip per la prossima generazione», lasciando dunque intendere che l’incarico riguarderebbe una potenziale PS6:

«Siamo attualmente alla ricerca di un ingegnere di verifica per System-on-Chip che farà parte di un team al lavoro sulla prossima generazione di un complesso design SOC. Il candidato ricoprirà un ruolo fondamentale nella verifica del SOC, curando gli aspetti relativi alla funzionalità, potenza e alle prestazioni, oltre a fare una emulazione hardware».

Sembra dunque che AMD potrebbe prepararsi alla nuova generazione di console videoludiche per non farsi trovare impreparata: l’aver sottolineato che lo stesso team ha già lavorato con PlayStation e Xbox non sembra infatti una coincidenza.

Con molta probabilità non vedremo davvero PS6 a breve tempo, ma quando arriverà il momento di annunciare le nuove generazioni di console, stando a questa offerta di lavoro, i chip potrebbero essere pronti con netto anticipo.

Naturalmente vi invitiamo a prendere questa indiscrezione con le dovute precauzioni in attesa di annunci ufficiali, ma qualora arrivassero ulteriori dettagli sulle nuove console vi terremo prontamente aggiornati, come sempre, sulle nostre pagine.

Va comunque detto che Sony si è tenuta pronta per tutti i possibili futuri lanci delle sue piattaforme: la compagnia aveva infatti registrato i marchi da PS6 fino a PS10, anche prima del lancio di PlayStation 5.

Con buona probabilità, sarà comunque necessario risolvere prima di tutto il problema della reperibilità delle attuali console, prima di pensare alla next-gen: se speravate che a breve sarebbero arrivate nuove scorte, nelle ultime ore sono arrivate pessime notizie.