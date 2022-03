Cyberpunk 2077, i grilletti adattivi del DualSense ora anche su PC (grazie a una mod)

Cyberpunk 2077, ultima fatica di CD Projekt RED, dopo varie peripezie è finalmente arrivato su console next-gen, con una patch appositamente studiata per fornire le performance migliori possibili su hardware di nuova generazione.

Dopo la partenza claudicante, nell’ormai lontano 2020, il gioco sembra aver risalito la china e adesso molti utenti, che prima avevano deciso di rimandare l’avventura a Night City, hanno potuto finalmente immergersi all’interno di questo affascinante mondo distopico.

Senza contare che questo è anche un periodo particolarmente positivo per il team di sviluppo polacco, dato che solo qualche giorno fa è stato annunciato un gioco in Unreal Engine 5 ambientato nell’universo di The Witcher.

Quest’ultimo, tra l’altro, sembra proprio imparerà dagli errori commessi con Cyberpunk 2077, nella speranza di non commettere gli stessi passi falsi.

Una delle versioni migliori per giocare a CP2077 resta comunque quella PC, che adesso tramite una mod ha avuto accesso a una delle feature più caratteristiche del DualSense di PS5: i grilletti adattivi.

A questo link trovate il dowload della mod e tutte le istruzioni necessarie a farla funzionare, e sappiate che ricreerà in modo più fedele possibile gli effetti restituiti dal controller della next-gen targata Sony (via TheGamer).

Queste aggiunte inedite su PC, tuttavia, non si applicano a tutte le armi e a tutti i veicoli, ma si tratta comunque di un punto di partenza decisamente solido su cui lavorare ulteriormente.

Installando questa mod avrete le stesse sensazioni che provate nell’usare il DualSense, dunque adesso l’immersione che si ottiene a giocare a Cyberpunk 2077 su PC potrà diventare pressoché totale.

Per concludere, l’ultima opera di CDPR si è recentemente aggiornata di nuovo, ma quest’ultimo update ha portato con sé anche dei fastidiosi problemi su una particolare console.