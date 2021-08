Come usare DualSense di PS5 su PC

Sebbene ci siano molti giochi ideali da vivere con mouse e tastiera, sono molti i giocatori che preferiscono servirsi di un controller su computer. Se avete PS5, allora, come usare DualSense su PC, in modo da non dover acquistare un altro joypad?

Ci sono, infatti, diversi modi di collegare DualSense al vostro PC e avete anche la possibilità di far riconoscere il controller a Steam, in modo tale da poterlo utilizzare liberamente nei giochi della vostra libreria che supportano questo tipo di periferica.

Si tratta di una scelta sensata, considerando che il controller è ergonomico e molto comodo da utilizzare.

Tuttavia, vale la pena sottolineare che utilizzando DualSense su PC non saranno attive tutte le funzionalità, come ad esempio il feedback aptico o i grilletti adattivi (o la porta jack da 3,5mm per il collegamento delle cuffie).

Potete utilizzare DualSense su PC sia via cavo che via Bluetooth

Per poter essere sfruttate, infatti, queste feature devono essere tenute in conto dagli sviluppatori – e va da sé che su PC i titoli non vengono sviluppati tenendo in mente la periferica di PS5.

Ciò nonostante, però, potete usare normalmente DualSense, anche facendo a meno del feedback aptico o dei grilletti adattivi. Vediamo come fare.

Come usare DualSense su PC

Come collegare DualSense a PC usando il cavo USB

La procedura è abbastanza semplice:

Munitevi di DualSense e di un cavo da USB-C a USB-A (o a USB-C, se il vostro PC ha una porta di questo tipo). Collegate i cavi alle rispettive porte. Il PC rileverà il nuovo dispositivo.

Come collegare DualSense a PC usando il Bluetooth

Munitevi di DualSense e di un PC con ricevitore Bluetooth. Se non avete un ricevitore incluso nel vostro PC, potete acquistare un apposito dongle. Tenete premuto il pulsante PlayStation per qualche secondo insieme al tasto Share. Il LED luminoso del controller intorno al trackpad inizierà a lampeggiare. Andate nelle impostazioni Bluetooth del vostro PC da Start > Impostazioni > Dispositivi. In Bluetooth, verrà rilevato Wireless Controller. Fate click per associare DualSense al vostro. In caso vi venisse chiesto un codice di associazione Bluetooth, mettete il generico 0000. Fatto!

Come usare DualSense su Steam

La maggior parte dei giocatori hanno la loro libreria su Steam. Su questo client, potete utilizzare DualSense seguendo questa procedura:

Fate click su Steam e andate su Impostazioni; Andate su Controller; Andate su Impostazioni generali; A questo punto, collegate il vostro DualSense con Bluetooth o utilizzando il cavo USB del controller; Ora che avete fatto, Steam rileverà un nuovo controller. Normalmente chiederà di procedere con la configurazione, in caso contrario fatei voi click sul nuovi dispositivo rilevato in questa schermata. Impostate i pulsanti come preferite. Salvate le impostazioni del controller e dategli il nome che preferite. Andate su Impostazioni controller. Mettete la spunta su Supporto Gamepad generico e su Supporto Configurazione PlayStation. Fatto!