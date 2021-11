Alla fine le scocche colorate di PS5 le farà Sony (o così sembra)

PS5 ha compiuto da poco un anno dall’uscita italiana, 365 giorni scanditi da successi di un certo livello, nonostante le poche scorte disponibili nei negozi siano ancora una piaga da non sottovalutare.

I possessori di DualSense hanno avuto modo di giocare titoli di un certo spessore come Returnal e Deathloop, sebbene ora come ora si guarda maggiormente alle cose in arrivo nei primi mesi del 2022.

Su SpazioGames vi abbiamo proposto uno speciale davvero molto intimo e personale dedicato al primo anniversario di PlayStation 5, redatto proprio dal sottoscritto.

Senza contare che Sony ha da poco reso noto che ci sarebbero più di 25 esclusive in sviluppo, molte delle quali ancora avvolte nel mistero (e quindi tutte da scoprire).

Ora, come riportato da VGC, un brevetto avvistato da OPAttack depositato durante il mese di novembre 2020 e intitolato “Cover for Electronic Device”, mostrerebbe quelle che sembrerebbero essere le scocche ufficiali colorate per PS5.

Descritto come «design ornamentale di una copertura per un dispositivo elettronico», non è chiaro se questo brevetto si riferisce a frontalini di ricambio, o semplicemente a una scocca secondaria che può essere applicata alla console.

Tuttavia, stando a quanto si ipotizza in maniera piuttosto evidente, potrebbe essere un’anticipazione dei potenziali piani di Sony per quanto riguarda le opzioni di personalizzazione di PS5, dopo mesi di scocche non ufficiali.

A partire dall’uscita della console qualuno ha infatti inziato a offrire sul mercato scocche colorate rigorosamente non ufficiali, cosa questa che ha messo Sony sul piede di guerra (legalmente parlando).

Del resto, la prima edizione delle Darkplate di colore nero si era rivelata un successo, ottenendo il tutto esaurito nel giro di poche ore.

Senza contare che altre compagnie private, come ad esempio Dbrand, ci hanno invece costruito un business, ribadendo che, minacce legali o no, l’importante è comprarla da loro.