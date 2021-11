PS5 o Xbox Series X? Sviluppatore se ne frega e pubblica il suo nuovo gioco su… GameBoy?!

Se siete nostalgici e avete vecchie console che stanno prendendo polvere sarete felici di questa novità.

Siate pronti a rispolverare l’amatissimo Nintendo Game Boy, dato che sta arrivando un gioco fresco fresco di sviluppo.

Stiamo parlando di The Machine, un indie che uscirà fisicamente proprio per Game Boy, Game Boy Color e Game Boy Advance. Sì, avete letto bene.

Sviluppato dal game designer Ben Jelter in team con Incube8 Games e Spacebot Interactive, The Machine è un indie bidimensionale in stile pixel art, ambientato in un mondo distopico.

Qualcosa sta per accadere ed è in procinto di cambiare ogni cosa nella vita degli abitanti di The Machine.

Il nostro personaggio avrà un ruolo centrale nell’avventura in quanto le sue decisioni potranno cambiare proprio il destino degli abitanti del mondo, potremo infatti esplorare liberamente e con le nostre scelte impattare potenzialmente sulla stretta gerarchia sociale vigente.

Nel mondo di The Machine infatti i cittadini ricoprono dei ruoli sociali ben designati e distinti, basati su un test attitudinale universale, il nostro protagonista potrà vivere diverse storyline con altrettanti diversi finali a seconda del ruolo che assumerà nel gioco. A quanto pare ne potremo assumere diversi come ad esempio il poliziotto, l’operaio ecc.

Jelter, che ha lavorato precedentemente a titoli come Unearthed, Primary Particle e The Last Employee, a pubblicato ad agosto un post su Twitter con una video anteprima di The Machine:

Game Boy is trending so here's a look at the beginning of my upcoming game THE MACHINE#gamedev #gbstudio pic.twitter.com/K7rdQqgya4 — Ben Jelter (@BenJelter) August 31, 2021

Non sappiamo molto altro del titolo ma speriamo che le novità saltino fuori a breve, dato la natura alquanto bizzarra della proposta, che sicuramente però farà scaldare il cuore ai nostalgici dei tempi che furono.

A proposito di Nintendo ed effetto nostalgia, è notizia di poche ore fa che il NES sarà protagonista di un nuovo film natalizio in uscita a breve negli USA.

La casa di Kyoto però è già pronta alla next-gen e non pensa più al passato a quanto sembra. O, almeno, non troppo.

In ultimo il Nintendo Switch Online ultimamente è in acque burrascose, ma la casa di Kyoto assicura sorprese.