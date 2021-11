Il prossimo film di Natale è per i videogiocatori adorabilmente nostalgici degli 8-bit

Si avvicina il Natale, già in questo periodo cominciano a vedersi per le strade e nelle vetrine dei negozi le prime decorazioni in vista di uno dei periodi più amati dell’anno.

Anche per gli amanti dei videogiochi sta arrivando il periodo di Babbo Natale e, in occasione della festività, c’è anche chi come Sony sta lavorando alacremente per garantire a tutti la possibilità di possedere la sua nuova console PS5 con tanto di DualSense.

Ebbene i videogiochi e il Natale saranno anche protagonisti a breve di un nuovo film nostalgico la cui trama ruoterà intorno a Nintendo, in maniera più specifica al NES.

Il film in questione si intitola 8-Bit Christmas, una pellicola per famiglie che narra la storia di un giovane di 10 anni, durante gli anni ’80, che vuole un regalo speciale per Natale.

Il Nintendo Entertainment System, oggetto del desiderio tanto agognato dal giovane protagonista del film, fu il regalo di Natale che andò per la maggiore in America nel 1988, e secondo le stime al 1990 il 30% degli americani ne aveva uno in casa.

La storia sarà raccontata dal protagonista stesso Jake Doyle (via VGC), che ormai grande racconta a sua figlia quel luccicante periodo dell’anno vissuto dal sé bambino di 10 anni.

Ovviamente data la natura del racconto, il film si prospetta essere molto ironico, con una marcata vena comica e tante battute sopra le righe.

Neil Patrick Harris interpreterà Jake adulto, mentre Winslow Fegley sarà la sua versione da bambino.

Ecco il trailer del film:

8-Bit Christmas sarà a disposizione per la visione solamente su HBO Max negli Stati Uniti a partire dal 24 novembre.

Purtroppo ad oggi ancora non sappiamo se il film sarà reso disponibile anche in altre piattaforme e in altre parti del mondo, ma tutto ci fa sperare che potremo recuperarlo anche noi dall’altra parte dell’oceano.

