PS5, il nuovo update rivoluziona un dettaglio dei Trofei

Gli elenchi dei Trofei non sono proprio il massimo su PS5, sebbene questa cosa starebbe finalmente per cambiare, una volta per tutte.

Come saprete, il primo update beta della console che ospita Ratchet & Clank Rift Apart è disponibile in territori selezionati ed introduce almeno 8 nuove funzionalità per la console Sony.

Le novità dell’update beta per PS5 sono davvero numerose, incluso il controller DualSense ora utilizzato per migliorare la qualità dell’audio.

Del resto, questo è l’aggiornamento che ha reso possibile anche l’annuncio del primo SSD esterno supportato da PlayStation 5 (e poco non è).

Quando si visualizzano i Trofei di un gioco su PS5, al momento vengono presentati in una scaletta orizzontale, che corrisponde alla normale interfaccia utente.

Non si tratta infatti di una cosa particolarmente originale o piacevole da vedere, né pratica per chi vuole tenere traccia in maniera ordinata dei propri obiettivi sbloccati.

L’icona del Trofeo è infatti piuttosto vistosa, oltre al fatto che la sua descrizione è oscurata a causa del modo in cui è strutturato l’elenco.

Leggere una lista di Trofei è quindi al momento una seccatura, specialmente se state cercando di platinare un gioco, ma sembra che Sony abbia finalmente deciso di rivoluzionare il tutto.

Grazie al nuovo update, torneranno infatti i Trofei impostati in maniera verticale, rendendo così molto più pratica la loro catalogazione (via Push Square).

I partecipanti al programma beta del firmware di PS5 sono attualmente al corrente dei cambiamenti in arrivo sulla console nel prossimo futuro, e una delle note sulla patch è proprio relativa ai Trofei visualizzati verticalmente.

the PS5 software beta has a HUGE amount of changes. Here's the full list (pause the video to read each section) pic.twitter.com/0eTk8tdsIS — Tom Warren (@tomwarren) July 29, 2021

«Quando si visualizzano gli elenchi dei Trofei dei giochi, questi verranno ora visualizzati in verticale anziché in orizzontale», recita il passaggio pubblicato da Sony.

«Ora sarete in grado di vedere più informazioni per ogni Trofeo, senza selezionarlo». Ricordiamo che al momento solo alcuni giocatori di Stati Uniti, Canada, Giappone, Regno Unito, Germania e Francia potranno avere accesso alla cosa.

Avete letto anche che Xbox ha approfittato di questa situazione per ribadire sui propri account social come su Series X e Series S installare un SSD esterno sia un’operazione semplice?

Ciò non toglie che PS5 sta continuando a vivere un momento d’oro, dopo aver annunciato soltanto ieri il raggiungimento di quota 10 milioni di unità vendute.

Senza dimenticare che, assieme a PlayStation 5, anche un gioco in esclusiva ha toccato giocoforza lo stesso traguardo.