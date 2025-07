Tutto pronto per il PPV più importante in casa AEW, All In, che quest'anno si terrà al Globe Life Field Stadium di Arlington, in Texas. Ecco l'elenco competo dei match aggiornati in quella che sarà una notte di grande spettacolo.

AEW World Trios Championship: Samoa Joe, Hobbs & Shibata vs Claudio Castagnoli, Wheeler Yuta & Gabe Kidd

Samoa Joe, Hobbs e Shibata difenderanno i titoli Trios dall'assalto dei due componenti dei Death Riders e dalla stella della NJPW, Gabe Kidd.

AEW Men's Casino Gauntlet Match

Ritorna anche quest'anno il caotico Gauntlet Match dove per il momento sono stati annunciati soltanto MJF, Mistico e Jay Briscoe. Il vincitore avrà una shot titolata all'AEW World Championship

Winner Takes All Match: Kazuchika Okada vs Kenny Omega

Una delle rivalità più iconiche di sempre riprenderà vita sul ring della All Elite Wrestling e i titoli di entrambi saranno in palio: Okada difenderà il Continental Championship, mentre Omega l'International Championship. Chi uscirà da Arlington con tutte e due le cinture attorno alla vita?

TNT Championship: Adam Cole vs Kyle Fletcher

Negli ultimi mesi Kyle Fletcher ha dimostrato il suo valore e la sua determinazione dopo un sanguinolento feud con Will Ospreay e adesso punta al primo titolo in singolo. Dovrà però superare un mai così determinato Adam Cole.

AEW Women's World Championship: Toni Storm vs Mercedes Moné

Il match femminile più atteso e senza dubbio più incerto della AEW a oggi: da un lato la campionessa in carica, "Timeless" Toni Storm, dall'altro la "CEO" del ring Mercedes Monè, al momento vera e propria "belt collector".

AEW World Tag Tea, Championship: Matt & Nick Jackson vs Will Ospreay & Swerve Strickland

Due dei migliori wrestler in circolazione contro i padri fondatori della AEW. La posta in palio è altissimo: se Ospreay e Swerve dovessero vincere, diventerebbero i nuovi campioni di coppia, in caso contrario non potranno avere alcuna shot al titolo mondiale AEW per un anno intero.

Se invece gli Young Bucks dovessero perdere, dovranno rinunciare non solo ai titoli bensì anche al loro status di vice-presidenti esecutivi della AEW.

AEW World Championship - Texas Death Match: Jon Moxley vs Adam Page

La resa dei conti finale in un match estremo e senza regole. Jon Moxley riuscirà a proseguire il suo regno del terrore o "Hangman" Adam Page diventerà per la seconda volta in carriera campione mondiale, salvando la All Elite?

Dove vedere AEW All Texas In in streaming

L'evento sarà disponibile a partire dalle 21, ora italiana, sulla piattaforma ThrillerTV - al momento la programmazione su SKY risulta sospesa non essendoci stato un rinnovo contrattuale.

Immagine di copertina via All Elite Wrestling