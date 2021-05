Se siete utenti PS5 e state cercando di capire come impostare la console come principale, un po’ come facevate su PlayStation 4, lo vedremo insieme in questa breve guida.

Perché impostare PS5 come principale? Facendolo, date agli altri utenti che hanno un account sulla stessa console la possibilità di accedere ai vostri giochi, che potranno essere lanciati anche mentre PlayStation 5 è offline e priva di un collegamento attivo a Internet.

Come impostare PS5 come principale

Accendete PS5 e fate login sul vostro account dalla schermata di avvio; Raggiungete l’icona in alto a destra, a forma di ingranaggio, per accedere alle Impostazioni; Dalla schermata delle Impostazioni, andate su Utenti e account; In questa schermata, selezionate Altro dal menù a sinistra; Selezionate condivisione console e riproduzione offline; Normalmente, l’opzione è abilitata. Se non lo è, potete abilitarla qui, o disabilitarla a piacere; Fatto!

Accedete alle Impostazioni premendo l'icona in alto a destra sulla dashboard

Selezionate 'Utenti e account'

Selezionate la voce 'Altro'

Scegliete se abilitare o disabilitare la vostra PS5 come principale

Impostare PS5 come principale: domande frequenti

A cosa serve impostare PS5 come principale?

Impostando la vostra PS5 come principale potete condividere i giochi con tutti gli altri utenti che hanno un account sulla stessa console. Inoltre, è possibile accedere ai giochi anche offline, senza che sia necessario avere una connessione internet attiva per la verifica delle licenze e l’avvio dei videogame.

Quante PS5 posso impostare come principali?

È possibile abilitare la funzionalità di Condivisione console e riproduzione offline su una sola PS5 per volta. Se ne avete una già attivata come principale, non sarà possibile attivarne una seconda.

La mia PS5 principale influenza la mia PS4 principale?

No. Non ci sono interazione tra la scelta di una PS5 principale e della vostra PS4 principale: potete tenere attivata contemporaneamente sia una PS5 principale che una PS4 principale, senza alcun conflitto per l’accesso ai giochi.

Cosa succede se faccio login con il mio account PSN su un’altra PS5?

Essenzialmente, niente. Avrete accesso alla vostra libreria di giochi acquistati, ai Trofei e ai contenuti del vostro account PlayStation Network. Tuttavia, la PS5 non potrà essere la principale se ne avete già impostata un’altra (a meno di non disabilitarla) e, di conseguenza, per lanciare i giochi in vostro possesso gli altri utenti dovranno necessariamente aprire il vostro account.