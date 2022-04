PS5 non si trova, ma intanto ha battuto un’altra console storica

PS5 è ancora piuttosto difficile da trovare in tutto il mondo, a causa dei ben noti problemi di scorte, ma a quanto pare ha da poco battuto un altro record davvero molto importante.

La console che ospita giochi come Ratchet & Clank Rift Apart (proposto a prezzo scontato anche su Amazon) è infatti l’oggetto del desiderio di tantissimi giocatori in tutto il mondo.

Mentre Sony stringe accordi multimilionari con i creatori di Fortnite, nel Regno Unito la piattaforma current-gen ha segnato un traguardo storico, battendo Nintendo.

Come riportato anche da PSU, l’ultima console casalinga Sony ha infatti superato i numeri ottenuti da un big come Nintendo 64.

La console a 64-bit della Grande N ha fatto meglio della successiva GameCube in tutto il mondo, sebbene alla fine degli anni ’90 è riuscita a surclassare SEGA Saturn, seconda solo alla prima e indimenticabile PlayStation.

Secondo Christopher Dring di GI.biz, non solo PS5 ha superato il N64 nel Regno Unito, ma è in procinto di surclassare anche il Game Boy Advance.

Purtroppo al momento non sono stati resi noti i dati circa quante PS5 siano state effettivamente vendute in UK, ma il nuovo record è comunque impressionante considerando le continue carenze nei negozi.

Dring ha anche notato che Xbox Series X/S ha superato le vendite del GameCube nel Regno Unito pochi mesi fa, anche se in tutto il mondo sia le console Sony che Microsoft sono ancora dietro la console Nintendo.

Sony ha annunciato all’inizio di quest’anno che PS5 ha spedito 117,2 milioni di unità in tutto il mondo dal suo lancio avvenuto a novembre 2020.

Vero anche che alcune settimane fa Sony avrebbe subito un duro crollo in borsa a Tokyo per via delle vendite di PS5 inferiori alle aspettative.

Restando in tema, Xbox Series X è di recente stata sorpassata dalla «sorella» Series S in diversi mercati importanti.