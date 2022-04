Sony sceglie i creatori di Fortnite per il futuro dell’intrattenimento digitale

Oggi, Epic Games ha annunciato un accordo di finanziamento da 2 miliardi di dollari per portare avanti la visione della società di costruire il metaverso e sostenerne così la sua continua crescita.

Gli autori del battle royale Fortnite (che su Amazon spopola grazie a offerte di ogni genere) hanno infatti deciso di fare le cose per bene e di guardare al futuro in una maniera mai vista prima.

Difatti, è solo di pochi giorni fa la notizia che LEGO ed Epic hanno unito le forze per dare vita a un vero e proprio metaverso.

Come riportato nel sito ufficiale della compagnia, questo round da 2 miliardi di dollari include investimenti da parte dell’investitore Sony Group Corporation oltre appunto a KIRKBI, la holding e società di investimento dietro The LEGO Group.

Come si legge nel comunicato, «tutte e tre le aziende danno grande valore sia ai creatori che ai giocatori, e mirano a creare un nuovo intrattenimento sociale che esplori la connessione tra il mondo digitale e quello fisico».

Epic continuerà ad avere una sola classe di azioni ordinarie in circolazione e rimarrà controllata dal suo CEO e fondatore, Tim Sweeney.

«Come azienda di intrattenimento creativo, siamo entusiasti di investire in Epic per approfondire il nostro rapporto nel campo del metaverso, uno spazio in cui creatori e utenti condividono il loro tempo», ha spiegato Kenichiro Yoshida, Presidente e CEO di Sony Group Corporation.

«Siamo anche sicuri che l’esperienza di Epic, incluso il loro potente motore di gioco, combinato con le tecnologie di Sony, accelererà i nostri vari sforzi come lo sviluppo di nuove esperienze digitali per i fan nello sport e le nostre iniziative di produzione virtuale».

La valutazione azionaria di Epic è attualmente di 31,5 miliardi di dollari. La chiusura dell’investimento sarà soggetta alle consuete condizioni di rito, comprese le approvazioni normative.

Restando in tema, alcune settimane fa anche la collaborazione con Coca-Cola aveva dimostrato che non c’è limite agli investimenti messi in piedi dai creatori di Fortnite.