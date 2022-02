I dati di vendita di PS5 stanno creando un problema a Sony

Le vendite di PS5 stanno andando piuttosto bene, a un anno circa dall’uscita, nonostante l’ormai nota scarsità delle scorte stia creando ben più di un grattacapo.

La console current-gen di Sony si prepara infatti a un 2022 che promette di essere abbastanza ricco, dopo gli inevitabili rinvii del 2021.

Purtroppo, però, PS5 sarà introvabile ancora per molto tempo, tanto che sono state riviste al ribasso anche le prospettive di vendita, cosa questa che starebbe creando un serio problema a Sony.

Ora, come segnalato su ResetEra, sembra che Sony abbia subito un duro crollo in borsa per via delle vendite di PS5 inferiori alle aspettative.

Il calo nel valore delle azioni della compagnia nipponica registrato oggi è stato infatti riportato da Bloomberg, con la borsa di Tokyo che ha visto un netto calo delle azioni di Sony alla chiusura.

Sony Group Corp. ha infatti registrato un 8,6% in meno sul valore delle azioni a seguito dei risultati finanziari annunciati dalla compagnia.

PlayStation 5 ha segnato infatti 17,2 milioni di unità vendute, ben sotto rispetto a quanto fatto registrare dalla “vecchia” PS4 nello stesso lasso di tempo.

Questo, con molta probabilità, è stato un serio bastone tra le ruote per le azioni di Sony in borsa, le quali hanno visto il loro valore crollare inevitabilmente.

Amir Anvarzadeh di Asymmetric Advisors, dopo che Sony ha rilasciato i suoi risultati mercoledì scorso, ha inoltre chiarito che sarà molto difficile per la compagnia risollevarsi entro il breve termine.

Nonostante la scarsità, PS5 ha comunque già superato le vendite di Wii U in poco più di un anno dall’uscita, e poco non è.

