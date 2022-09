PS5, l’ultimo firmware potrebbe aver causato un problema

È disponibile da alcuni giorni l’ultimo aggiornamento di sistema di PS5, il quale ha aggiunto diverse feature alla console current-gen di Sony.

Sebbene c’è chi attende ancora l’arrivo di nuove scorte (potete richiedere un invito su Amazon), Sony ha da poco rilasciato l’update 6.0 con alcune delle feature più attese dal lancio.

La nuova patch permette anche di richiedere una sessione «Condividi schermo» a un membro del party, migliorerà la visualizzazione dei profili dei vostri amici e molto altro ancora.

Ora, però, come riportato anche da PSU, alcuni utenti stanno segnalando che dopo l’ultimo aggiornamento del firmware il controller di PS5, ossia il DualSense, ha problemi di drifting.

Vari giocatori stanno infatti segnalando via Reddit che dopo l’ultimo aggiornamento del firmware di PS5, il controller DualSense ha iniziato a dare problemi di drifting.

In parole povere, sembra che le levette analogiche eseguono ora un input direzionale anche se il giocatore non sta di fatto toccando nulla.

Secondo alcuni utenti, il download dell’aggiornamento firmware 0307 di DualSense tramite PC avrebbe in realtà causato il problema alla radice, tanto che un giocatore ha dichiarato che il suo controller funzionava bene prima di scaricare l’aggiornamento e prima che lo stick sinistro iniziasse a dare problemi.

Un altro utente ha invece riferito che stava giocando prima di fermarsi per aggiornare il controller DualSense, dopodiché lo stick ha iniziato a dare segni di drifting.

Al momento, Sony non ha confermato né smentito nulla, inclusa la conferma di un eventuale e ulteriore patch correttiva per ovviamente al problema. Vi terremo ovviamente aggiornati non appena ne sapremo di più.

Ricordiamo anche che in futuro arriverà un’altra delle novità più attese dai fan competitivi: Sony sta infatti per iniziare i test per il ritorno dei tornei su PS5.

Ma non solo: PS5 è un successo, ma è stata battuta “in casa” da una console insospettabile, come rivelato proprio in queste ore anche sulle nostre pagine.