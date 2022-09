PS5, l’aggiornamento 6.0 è disponibile da oggi: ecco tutte le novità

Con un comunicato rilasciato sul proprio blog ufficiale, PlayStation ha ufficialmente annunciato il lancio di un nuovo aggiornamento per PS5 per oggi 7 settembre 2022, con tante novità in arrivo per i fan.

Mentre c’è chi attende ancora l’arrivo di nuove scorte per la console next-gen (potete richiedere un invito su Amazon per acquistarla), Sony rilascerà presto il nuovo update per tutto il mondo con alcune delle feature più attese dal lancio.

Confermata dunque l’indiscrezione di un affidabile insider, che aveva anticipato proprio il lancio dell’aggiornamento 6.0 per la giornata odierna: non è ancora chiaro quando sarà possibile scaricarlo, ma Sony ha garantito che sarà disponibile già da oggi.

L’aggiornamento 6.0 includerà l’attesissimo supporto alla risoluzione 1440p, ideale per chi preferisce giocare su PS5 tramite un monitor dedicato, oltre alla possibilità di creare elenchi di giochi personalizzati.

La nuova patch permetterà anche di richiedere una sessione «Condividi schermo» a un membro del party, migliorerà la visualizzazione dei profili dei vostri amici e riceverete le notifiche per entrare insieme a un amico dalla chat del party molto più rapidamente.

Inoltre, grazie al nuovo aggiornamento di PS5 potrete accedere più facilmente alle attività in corso dagli hub dei giochi e confrontare audio 3D e stereo direttamente sullo stesso schermo, facilitando così la vostra scelta.

Sony ha inoltre annunciato che nel corso del mese arriveranno anche alcune novità importanti per la PS App: sarà implementata la possibilità di avviare direttamente una sessione di Remote Play e avviare una sessione «Condividi schermo», per restare sempre connessi ai vostri amici.

Tornando invece all’aggiornamento in arrivo su PS5, Sony ha voluto sottolineare che il VRR non sarà disponibile per chi sceglierà di utilizzare un output 1440p: si tratta infatti di una feature disegnata esclusivamente per il 1080p e il 4K.

Ricordiamo inoltre che in futuro arriverà un’altra delle novità più attese dai fan competitivi: Sony sta infatti per iniziare i test per il ritorno dei tornei su PS5.

Curiosamente, non si tratta dell’unica patch next-gen arrivato nella giornata odierna: anche Xbox Series X si è infatti aggiornata con alcune utili funzionalità.