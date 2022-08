PS5 presto vi farà provare gratis una delle novità più attese

La giornata odierna è una di quelle che, con molta probabilità, passerà alla storia per l’era dei videogiochi: Sony ha infatti annunciato la dolorosa decisione di aumentare il prezzo di PS5, che però si prepara ad accogliere sempre più novità.

Tale scelta è stata resa ancora più frustrante dal grave problema delle scorte della console next-gen: pur essendo passati quasi due anni dal lancio, molti utenti non sono ancora riusciti ad acquistare l’ambita periferica di casa Sony (se anche voi siete alla ricerca di PS5, potete ancora chiedere l’invito per acquistare il bundle con Horizon Forbidden West su Amazon).

Le reazioni dell’aumento di prezzo, che la compagnia ha già confermato essere valido anche per l’Italia, sono state comprensibilmente molto negative, ma Sony ha deciso di andare avanti per la sua strada, annunciando l’imminente arrivo di una delle feature più attese sulla console.

Come riportato da Eurogamer.net, è stato infatti annunciato che ben presto sarà possibile provare in open beta la funzionalità dei Tornei su PS5: un’idea già avviata nella scorsa generazione ma che fino a questo momento non è stata resa nuovamente disponibile.

Il tutto sarà accompagnato da una nuova interfaccia, che potete ammirare nell’immagine visibile qui sopra, e da tante ulteriori novità che Sony promette di svelarci solo nei prossimi giorni.

Gli utenti next-gen dovrebbero presto essere in grado di accedere facilmente a tornei selezionati per i propri videogiochi preferiti, che offriranno la possibilità non solo di scalare le classifiche ma, in alcuni casi, di vincere alcuni ambiti premi.

La funzionalità sarà testata in versione open beta nelle prossime settimane e «in paesi selezionati»: attualmente non è chiaro se tra questi sarà incluso anche l’Italia, ma pare che i giocatori più competitivi non dovranno più attendere a lungo per mettersi alla prova.

In ogni caso, la novità rischia di passare inosservata dopo la brutta notizia dell’aumento dei prezzi, che secondo gli esperti non dovrebbe comportare un calo significativo delle vendite, nonostante una più che comprensibile delusione del pubblico.

Per chi invece vuole risparmiare sul proprio catalogo videoludico, segnaliamo che in queste ore è stata inaugurata a sorpresa la nuova offerta settimanale di PS Store su uno dei sparatutto multiplayer più amati.