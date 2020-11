PS5, le confezioni avranno o no il cavo HDMI 2.1? La risposta di Sony

Dopo settimane di discussioni sul tema, abbiamo finalmente la risposta all’annosa domanda: PS5 avrà o no un cavo HDMI 2.1 nella confezione al lancio?

In una nota inviata al portale tedesco GamePro.de, Sony ha confermato che il cavo HDMI 2.1 sarà incluso in tutte le confezioni vendute dal 12 e dal 19 novembre a seconda del territorio.

«Come Sony ha confermato a GamePro.de, il cavo è in realtà un cavo HDMI che supporta lo standard 2.1», si legge sul portale tedesco, come tradotto con un mezzo digitale.

«La confusione generale è nata dal fatto che il cavo PS5 fornito con la confezione non aveva l’etichetta “Ultra-High-Speed” specificatamente destinata ai cavi HDMI 2.1», spiegano ancora dal sito.

Non è chiaro, a questo punto, come mai il cavo compreso nelle confezioni della console non abbia quella dicitura ma la vecchia.

Questo vuol dire che non sarà necessario acquistare, e pagare, cavi HDMI a parte per usufruire dei vantaggi dello standard 2.1.

Tra i pro della nuova versione figurano la possibilità di giocare a 120fps sui titoli supportati con la risoluzione 4K, mentre lo standard precedente era fermo ad un massimo di 1440p.

1440p che non sono stati ancora confermati per la console, nonostante un post, poi rimosso, del produttore di monitor BenQ facesse pensare il contrario.

Tra i giochi che supportano i 120fps su PlayStation 5 abbiamo Devil May Cry 5 Special Edition, che abbiamo testato in anteprima e discusso oggi sulle nostre pagine.