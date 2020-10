PlayStation 5 potrebbe supportare i 1440p: perché sarebbe importante

Un post apparso sul blog ufficiale di BenQ, nota casa produttrice di monitor e televisori, sembrerebbe suggerire che PlayStation 5 potrebbe supportare la risoluzione 1440p.

I 1440p sono stati supportati su Xbox One nella generazione corrente ma non da PS4 che, quando rileva questa risoluzione, fa downscaling a 1080p o upscaling ai 4K a seconda del pannello usato.

Come suggerisce il post di BenQ, «i 1440p saranno supportati da PS5», sebbene l’intera pubblicazione sia un invito ad acquistare un monitor a quella risoluzione anziché un televisore a 120Hz.

Avere un televisore a 120Hz è l’unico modo per sfruttare i 120fps alla risoluzione 4K, dal momento che i 120Hz sono generalmente (ma non sempre) sinonimo di HDMI 2.1, l’unico standard che permette di sfruttare entrambi.

Con un pannello HDMI 2.0, è possibile arrivare fino a 1440p con frame rate di 120fps, ma il 4K insieme ai 120fps rimane un’esclusiva dell’HDMI 2.1.

«Si parla tanto di 120Hz riguardo alle nuove console e alle schede grafiche di fine 2020, ma siamo realisti», si legge nel post di BenQ.

«Gran parte di tutto questo non si applica al 4K, ma più a 1080p o 1440p. Ci vorrà un’altra generazione prima che i 120fps in 4K saranno la norma per la maggior parte dei giochi. Ci aspettiamo PS5 (e, per estensione, la maggior parte dei titoli PC) a solidi 4K 60Hz per i prossimi anni».

Una comunicazione forse un po’ di parte ma abbastanza realistica, dal momento che pensare di avere un gioco complesso con 4K e 120fps è probabilmente prematuro.

Se vi interessano i 120fps, però, potete consultare la lista dei giochi che gireranno a quel frame rate su Xbox Series X.

Da allora, la lista si è arricchita dell’indie The Falconeer e Halo: The Master Chief Collection, ma gli elevati frame rate non sono un punto su cui PlayStation 5 sta battendo particolarmente, consapevole forse che non diventeranno uno standard a breve.

L’apertura ai 1440p, in tal senso, potrebbe rappresentare un buon compromesso per avere una risoluzione più alta della media della generazione corrente con un frame rate superiore.