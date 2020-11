PS5, la UI sarà personalizzabile in futuro (conferma Sony)

Con PS5 Sony offrirà al giocatore un’interfaccia utente del tutto nuova e versatile, con una schermata d’avvio (quella in cui vi sarà chiesto di premere il tasto PlayStation sul DualSense) in linea con lo stile PlayStation.

Ora, l’ultimo numero di Weekly Famitsu include una breve intervista al vicepresidente di Sony Interactive Entertainment, nonché Platform Planning & Management Hideaki Nishino, il quale si è espresso anche sulla UI di PS5.

Nishino-san ha dichiarato che il concetto base della nuova interfaccia utente è quello di fornire al giocatore suggerimenti e lo “agganci” al sistema di gioco, in modo da immergersi nei vari giochi in una maniera mai vista prima.

Ecco perché sarà presente un vero e proprio un “Centro di controllo”, il quale ci consentirà di accedere facilmente al menu di sistema con molte informazioni sui giochi. Sony ritiene che questo migliorerà – e di molto -l’esperienza di gioco per gli utenti.

Ma non è tutto: l’interfaccia utente PS4 è stata ben accolta poiché era semplice e facile da usare, quindi Sony ha riproposto su PS5 i suoi punti di forza senza eliminarli, sperando che i giocatori si abituino presto alla nuova UI.

PS5 sarà anche più strettamente connessa alla rete, consentendo all’utente di vedere facilmente informazioni aggiuntive per ogni gioco, inclusi i contenuti scaricabili disponibili.

Cosa più importante, però, in futuro Nishino-san vorrebbe considerare la possibilità di includere elementi di personalizzazione per la schermata iniziale, come già accaduto coi temi personalizzati presenti su PS4.

Prima ogni cosa, quindi, l’utente dovrà acquisire familiarità con l’interfaccia utente “base” non appena verrà avviata PS5, abituandosi così al suo funzionamento.

La condivisione schermo della UI.

PS5 arriverà ufficialmente in Europa e in Italia a partire dal prossimo 19 novembre di quest’anno: come saprete la console sarà offerta in due versioni differenti, ovvero una con lettore ottico in grado di leggere i giochi in formato fisico Blu-ray Disc e una seconda solo digitale priva del lettore per i giochi su disco.