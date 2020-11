PS5, il prezzo è già stato tagliato prima dell’uscita (ma solo in una nazione)

Il Brasile è noto anche per i prezzi estremamente alti relativamente al mercato dei videogiochi e delle console in generale, con PS5 che non fa certo eccezione.

Fortunatamente, Sony sembra aver deciso di andare incontro all’utenza effettuando un primo calo di prezzo reale della nuova piattaforma (e dei suoi accessori), addirittura prima della data di uscita ufficiale.

La notizia, pubblicata sul blog ufficiale PlayStation, vede la PS5 Digital Edition scontata da R $ 4.499 al nuovo prezzo di R $ 4.199 (ossia 622 euro circa). La versione con il lettore Blu-ray Disc costerà invece R $ 4.699 (696 euro circa) contro i R $ 4.999 iniziali.

Anche il DualSense ha subito un netto ribassamento, passando da R $ 499 a R $ 469 (69 euro circa), così come la PlayStation Camera, la quale è passata da R $ 449 a R $ 419 (62 euro circa). Insomma, una scelta – quella presa da Sony in queste ore – di rendere più accessibile la nuova piattaforma da gioco al pubblico brasiliano, specie in un periodo di forte crisi economica dovuta all’emergenza sanitaria (un problema che sta colpendo un po’ tutte le nazioni del mondo).

Purtroppo, per quanto ci riguarda tutto sembra rimasto invariato: PS5 arriverà infatti ufficialmente in Europa e in Italia a partire dal prossimo 19 novembre di quest’anno, in due versioni differenti.

La prima, con lettore ottico in grado di leggere i giochi in formato fisico Blu-ray Disc al prezzo di 499,99 euro, mentre la seconda – Only Digital e priva quindi del lettore per i giochi retail – proposta a 399,99 euro.

