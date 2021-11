PS5, la nuova interfaccia non vi piace? Ecco com’era PS3 nel 2008

Il rapporto tra i videogiocatori e le interfacce delle proprie console preferite è sempre interessante da analizzare, e PS5 ha già la sua storia.

Che siano utenti abbonati a PlayStation Plus oppure no, l’interfaccia delle console di casa Sony sono state sempre al centro di tante discussioni.

L’interfaccia di PS5 è stata oggetto di alcune critiche da parte di una frangia di giocatori PlayStation, e in questi casi si guarda spesso al passato.

Grazie ad un gruppo di utenti di ResetEra sono emersi un serie di video della PlayStation del passato, attraverso un canale YouTube rimasto in disuso.

Mentre PS5 rappresentava un lontano futuro, nel 2008 veniva presentata la nuova interfaccia del PlayStation Store di PS3. Com’era? Ecco il video:

È tutto così rotondo e nostalgico, non trovate? Anche guardare i commenti dell’epoca è molto interessante, per vedere come sono cambiate le cose. Oppure no, visto che scorrendo si possono trovare la solita gamma di commenti che possiamo trovare anche oggi.

Nella lista di video dal passato recuperati c’è anche una vera chicca che ci mostra l’interfaccia di PS3 per confrontarla con PS5, ma in un’occasione molto particolare: l’introduzione dei trofei.

Va detto che, da questo punto di vista, vedere oggi come è agghindata la UI di PS5 sembra quasi un ritorno al passato, no?

