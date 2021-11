I giochi dei PlayStation Studios costano il 25% di più di quelli degli Xbox Game Studios

Halo Infinite sta già sfoggiando le sue qualità: il comparto multiplayer è già giocabile e la campagna ci ha lasciato decisamente delle ottime sensazioni riguardanti le abilità di 343 Industries.

Proprio Halo adesso ci dà la possibilità di parlare di una questione alquanto interessante riguardate i prezzi dei giochi moderni.

Nello store Xbox infatti il prezzo di listino della campagna di Halo Infinite (via The Gamer) è £54.99 (circa 65€), che è più o meno il 25% in meno dei giochi first party di PlayStation, i quali si aggirano intorno a £70 (circa 80€).

Ovviamente la differenza di prezzi non si limita solamente ad Halo, ma si estende anche ad altri giochi first party di Xbox come Forza Horizon 5, anch’esso prezzato similmente (senza scomodare nel discorso Game Pass).

Il tutto naturalmente ci suggerisce che in generale i giochi di Microsoft costino di meno di quelli di Sony, sebbene normalmente i due colossi abbiano mantenuto i prezzi dei loro titoli sempre più o meno equivalenti.

Jim Ryan, CEO di PlayStation, si era già espresso sul tema riguardo all’aumento dei prezzi dei giochi PS5, e aveva affermato che per la quantità di ore di intrattenimento che i titoli Sony propongono al giocatore il prezzo di 80€ trova una sua assoluta giustificazione e ragion d’essere:

«Se misuri le ore di intrattenimento fornite da un videogioco, per esempio uno come Demon Soul’s, rispetto a tutte le altre forme di intrattenimento, penso che si tratti un confronto molto facile da trarre».

La differenza è sicuramente molto sensibile, a fronte delle due strategie.

Parliamo infatti del 25% di prezzo in meno tra le proposte delle due aziende, il che è sicuramente qualcosa da non trattare superficialmente e che creerà numerosi dibattiti tra i fan (sperando che non alimenti ancor di più la console war che alcuni credano ancora che esista).

Rimanendo in tema Sony, Jim Ryan si è anche espresso riguardo al futuro di PS5, analizzando come il gaming stia diventando sempre più pervasivo.

Per quanto riguarda Microsoft invece pare che Forza Horizon 5 sia un grandissimo successo, il migliore di sempre per quanto riguarda Xbox.