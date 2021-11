Activision: dopo le parole di Jim Ryan, COD Vanguard sparisce dalla vetrina di PlayStation

Sono giorni importanti per il futuro di Activision Blizzard, con la compagnia arrivata a un punto di svolta da “ora o mai più”. La scorsa estate, come ricorderete, lo Stato della California si era mosso contro la divisione Blizzard, in seguito ad accuse di maltrattamenti, molestie e discriminazioni arrivate dai dipendenti.

La questione era stata affrontata anche dallo stesso publisher che, dopo una prima risposta del tutto inadeguata, aveva promesso, nella persone del CEO Bobby Kotick, di voler diventare un punto di riferimento per l’uguaglianza e la desiderabilità del posto di lavoro.

Tutto questo, almeno, fino a pochi giorni fa, quando sono emersi nuovi report che coinvolgono proprio il CEO in persona tra coloro che erano informati dai fatti. Secondo le fonti, oltretutto, ci sarebbero testimonianze per cui anche lo stesso signor Kotick (via Washington Post) si sarebbe reso protagonista di comportamenti inappropriati – che stanno ora venendo discussi.

I lavoratori di Activision Blizzard hanno manifestato per chiedere la rimozione del CEO e anche gli investitori, dopo un periodo iniziale in cui sembravano voler rispedire le accuse al mittente, starebbero virando verso una sua sostituzione, per evitare che la nomea di Activision Blizzard rimanga legata agli scandali emersi in seguito agli ultimi report dei quotidiani statunitensi.

In questa situazione, Phil Spencer di Xbox aveva preso una durissima posizione e, come lui, si era espresso anche Jim Ryan, alla guida della divisione PlayStation per conto di Sony.

Mentre tutto questo imperversa e nell’attesa di capire se e come i due giganti delle console decideranno per delle azioni che spingano Activision Blizzard verso il cambiamento, alcuni giocatori occhio-di-falco (via The Gamer) hanno notato che Call of Duty: Vanguard è sparito dalla vetrina sul sito ufficiale di PlayStation.

Accedendo al portale, infatti, fino a pochi giorni fa il gioco veniva messo in evidenza come una nuova uscita. Ora, invece, è stato completamente rimosso dalla home e dal suo mosaico – dove, quasi beffardamente, compare invece il concorrente Battlefield 2042.

Bloomberg reported yesterday that PlayStation's CEO sent a note to Activision Blizzard about how they plan to address their internal situation.

PlayStation appears to have removed Vanguard from the featured section on their site.

Today vs. yesterday: pic.twitter.com/vWYyHGDY2S

— CharlieIntel (@charlieINTEL) November 18, 2021