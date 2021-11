Black Friday, PlayStation parte con i suoi sconti tra videogiochi e non solo

Siamo in periodo di Black Friday, e PlayStation non poteva certo esimersi dal partecipare con i suoi prodotti.

Mentre la sua ultima console macina sempre più vendite, Sony si prepara ad imbastire un nuovo modo per ottenere ancora di più la vostra attenzione monetaria.

Una iniziativa che era stata scoperta anche da qualcuno sul web, che aveva anticipato l’arrivo del Black Friday di PlayStation qualche giorno fa.

Il tutto mentre PlayStation ha dimostrato di avere anche un grande fair play, facendo gli auguri alla storica rivale per il suo compleanno.

Nel momento in cui, in tutto il mondo, chiunque si prepara a fare acquisti folli approfittando dei forti sconti, PlayStation ci mette del suo con il suo Black Friday personale.

Le offerte partiranno da domani, 19 novembre, e coinvolgeranno una vasta gamma di titoli su PlayStation Store.

Sono ovviamente tantissime le offerte che verranno proposte agli utenti PlayStation 4 e PlayStation 5 che, attraverso lo store digitale, potranno acquistare giochi ad un prezzo ribassato.

Tra questi ci sono titoli come Assassin’s Creed Valhalla, Back 4 Blood, Deathloop, Life is Strange True Colors e Resident Evil Village, quindi anche uscite molto recenti.

E non solo, perché tra gli sconti ci saranno anche gli abbonamenti a PlayStation Plus e PS Now, così come un buono speciale per il sito PlayStation Gear, con questa modalità:

«Non solo giochi: anche lo store PlayStation Gear celebra il Black Friday con il 20% di sconto su abbigliamento, accessori, oggetti da collezione e altro ancora. Ti basta utilizzare il codice “BLACKFRIDAY20” al momento del pagamento!»

Insomma davvero un ottimo momento per aumentare la vostra collezione di giochi, mentre potrebbe arrivare un’altra esclusiva su PlayStation, a sorpresa.

All’interno del citato PlayStation Now ci saranno un sacco di giochi interessanti nel mese di novembre, una selezione davvero coi fiocchi.

Ma la concorrenza non sta ferma, perché anche Nintendo ha lanciato i suoi saldi: dategli un’occhiata.