PS5, la console Sony sarebbe stata «bucata», davvero

PS5 è ormai disponibile da circa due anni, nonostante i ben noti problemi di scorte che non hanno permesso a tutti i giocatori di metterci sopra le mani (per ora).

Come saprete, già al day-one era impossibile trovarne qualcuna sugli scaffali dei negozi (visto che la disponibilità su rivenditori come Amazon è ancora scarsa).

Sulle pagine di SpazioGames vi abbiamo di recente illustrato in maniera molto chiara il perché PlayStation 5 è davvero così difficile da acquistare.

Ora, però, come riportato anche da The Gamer, sembra che gli hacker siano purtroppo riusciti a far breccia anche nel “cuore” della console Sony.

A quasi due anni dal lancio PlayStation 5 sarebbe infatti stata “bucata”: per chi non lo sapesse, ciò significa che la console può eseguire software che normalmente non sarebbe in grado di far girare.

I giocatori di vecchia data ricorderanno che le loro PS2 erano dotate di chip per poter eseguire giochi pirata, una cosa molto simile a quella accaduta ora con PS5.

La notizia arriva dal modder Lance McDonald, che ha twittato un video che mostra l’interfaccia di una PS5 cosiddetta “jailbroken”, che gli permette di accedere a un menu di debug e di scaricare i file PKG da PS4. Nel video, il modder scarica il file PKG per P.T., che come sappiamo non è più disponibile.

It's… beautiful. The PlayStation 5 has been jailbroken. pic.twitter.com/54fvBGoQGw — Lance McDonald (@manfightdragon) October 3, 2022

Al momento non è possibile fare molto altro sulla versione jailbroken, oltre al fatto che la modifica sembra possibile solo sulla versione 4.03 del firmware di PlayStation 5 (la versione 4.50 è uscita nel dicembre 2021, quindi sarà piuttosto difficile trovare una console con il vecchio firmware per effettuare il jailbreak).

Restando in tema, un’analisi approfondita dei componenti interni dei nuovi modelli di PS5 anticipa possibili grandi novità per la produzione di scorte.

Ma non solo: da poche ore, un abile datamine avrebbe svelato una tier di PlayStation Stars disponibile solo su invito.