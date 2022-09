PS5, i nuovi modelli potrebbero dire presto addio alla crisi di scorte

Un’analisi approfondita dei componenti interni dei nuovi modelli di PS5 anticipa possibili grandi novità per la produzione di scorte: il nuovo design permetterebbe infatti a Sony di facilitare notevolmente la produzione di console next-gen.

Mentre allo stato attuale continua a essere molto difficile riuscire a procurarsi una console di ultima generazione (ma potete richiedere un invito per l’acquisto su Amazon), le nuove versioni di PS5 propongono un nuovo SoC più piccolo e facile da produrre.

Il design interno era già stato svelato da un’attenta analisi, ma un nuovo report di TweakTown ha confermato pochi istanti fa che il nuovo SoC è l’Oberon Plus: una scelta che porterà notevoli vantaggi durante il ciclo vitale della console.

La decisione non è stata infatti casuale, dato che l’Oberon Plus è un SoC più semplice da produrre: in altre parole, dato che Sony sarà in grado di utilizzarne in quantità superiore, anche la crisi di scorte dovrebbe essere presto scongiurata.

Un ulteriore vantaggio è che questo nuovo chip consentirà di utilizzare dissipatori più piccoli, alleggerendo così il peso finale della piattaforma ma senza produrre alcuna riduzione di potenza, che resterà esattamente identica.

Si tratta dunque di una mossa appositamente calcolata per provare a risolvere una volta per tutte il problema delle scorte: ciò consentirà non solo di produrre più console ma, anche grazie al peso ridotto, sarà possibile pagare meno spese per i trasporti internazionali.

Vedremo se ciò si riconvertirà eventualmente in un ritorno ai prezzi di lancio: ricordiamo infatti che sono già attivi gli aumenti di prezzo anche sul mercato italiano e che adesso tutti i modelli di PS5 costano 50 euro in più.

Da parte dell’azienda non è ancora arrivato alcun comunicato ufficiale e non sappiamo se i modelli siano già previsti per il commercio anche sul mercato italiano, ma considerando che in Australia sono già disponibili dovrebbe ormai essere solo questione di tempo.

Vi terremo prontamente aggiornati qualora arrivassero ulteriori novità: nel frattempo, proprio pochi istanti fa si è finalmente mostrato in azione il dev kit di PS5 a forma di V in un interessante video.