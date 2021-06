PS5 introvabile? L’idea di GameStop per i clienti “più fedeli”

PS5 continua ad essere introvabile o quasi, ed è così che GameStop ha pensato bene di implementare un sistema per garantire ai suoi clienti “più fedeli” di avere maggiori chance per averne una.

PlayStation 5 sta cominciando ad entrare nel vivo della sua lineup next-gen, con titoli come Ratchet & Clank Rift Apart che stanno facendo respirare un’aria nuova.

Tuttavia, la reperibilità continua ad essere particolarmente problematica e potrebbe non migliorare prestissimo.

Ciononostante, gli accessori non sembrano stare accusando troppo il colpo, con il DualSense che ha appena abbracciato due nuove colorazioni.

Come sottolineato da una mail inviata agli iscritti alla sua newsletter, GameStop ha escogitato un piano per andare incontro agli appassionati che desiderino una PS5.

Si tratta di un Early Online Access, ovvero un accesso anticipato garantito ai possessori di una card PowerUp per le code sullo store online.

L’ultima coda, come segnalato su ResetEra, è stata fissata ad oggi, e già questo minimo preavviso (con la possibilità di impostare un reminder) è un bonus da non sottovalutare – pur in una situazione che resta paradossale, a quasi un anno dall’uscita della console.

«Questo non garantirà che avrete una PS5, ma volevamo aiutare a fornire ai nostri migliori ospiti una migliore opportunità di ottenere una di queste ambite console», si legge nella mail.

L’iniziativa è apprezzabile, per quanto queste card siano a pagamento, ma non possiamo non sottolineare come il linguaggio adoperato sia abbastanza irritante.

In sostanza, viene passato il messaggio che ottenere una PS5 sia un privilegio, non il frutto di una transazione avvenuta con denaro sonante.

Non è il primo caso in cui l’acquisto di una console viene passato come un privilegio: abbiamo visto spesso casi in cui l’unico modo per averne una è stato accedere ad una lotteria.

La situazione resta particolarmente complessa, a proposito dei rifornimenti, anche a causa della piaga degli scalper.

PS5 sta guardando pure oltre, ad ogni modo, avviando ad esempio il primo programma di beta testing per gli update del sistema operativo.