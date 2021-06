PS5, prima volte per le beta su console next-gen: aperte le iscrizioni

Sony ha aperto le iscrizioni al primo programma beta per gli aggiornamenti di PS5, anticipando l’esistenza di nuovi update in arrivo per l’OS della console next-gen.

PlayStation 5 ha appena ricevuto la sua ultima esclusiva con Ratchet & Clank Rift Apart, e adesso guarda alle innovazioni che arriveranno nel corso dell’anno anche tramite beta.

La console ha da poco ricevuto un aggiornamento del sistema operativo, sebbene la casa giapponese sia stata reticente sul suo contenuto.

Alcune feature introdotto da questa patch sono state scoperte soltanto in un secondo momento, non senza un certo piacere per i giocatori.

Le iscrizioni sono però ora aperte per il programma di beta per gli update del software di PS5, che com’è noto riguardano anche il controller DualSense.

Con l’apertura delle iscrizioni, Sony chiede ai giocatori di «aiutare i nostri team a continuare a migliorare l’esperienza console su PlayStation 5».

«Iscrivendovi per prendere parte ai nostri programmi per le beta del software di sistema, potreste essere tra i primi a testare nuove funzionalità e fornire feedback essenziale per che aiuterà a guidare il loro sviluppo».

Sony precisa che il set di funzionalità che verrà garantito attraverso questo primo update beta sarà incompleto rispetto alla sua uscita finale.

Non è chiaro quale sarà la versione pubblicata ma, trattandosi di una beta, dovrebbe essere un’uscita molto importante nell’economia del sistema operativo.

Non è da escludere che se ne parli al prossimo evento PlayStation, che a quanto pare potrebbe tenersi in qualche settimana.

Il primo grande aggiornamento è arrivato ad aprile e ha ampliato il supporto ai dischi esterni USB: qui trovate tutti i cambiamenti apportati.

Considerando che questo primo grande aggiornamento è stato menzionato nell’annuncio di Sony, dovremmo aspettarci qualcosa in più delle minuzie trapelate nell’ultimo hotfix.